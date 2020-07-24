26 июля в Севастополе выступит Хор Турецкого

26 июля Хор Турецкого в Севастополе даст бесплатный концерт в рамках празднования Дня Военно-Морского флота.

На центральной площади Нахимова прозвучат песни о доблестном флоте, а также любимые композиции нескольких поколений. Специальная программа от «Хора Турецкого» и солисток женской арт-группы SOPRANO. Спеть вместе со знаменитыми музыкантами сможет каждый желающий, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.