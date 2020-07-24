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Легендарный коллектив подарит бесплатный концерт городу-герою Севастополь. 26 июля, в День военно-морского флота, на центральной площади Нахимова прозвучат песни о доблестном флоте, а также любимые композиции нескольких поколений. Специальная программа от «Хора Турецкого» и солисток женской арт-группы SOPRANO. Спеть вместе со знаменитыми музыкантами сможет каждый желающий. Начало в 20:20. Вход на мероприятие свободный. Проект проходит при поддержке Министерства культуры РФ, Госкорпорации Ростех и Правительства Севастополя.
фото: vse42.ru

26 июля в Севастополе выступит Хор Турецкого

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 13:37 24.07.2020

26 июля Хор Турецкого в Севастополе даст бесплатный концерт в рамках празднования Дня Военно-Морского флота.

На центральной площади Нахимова прозвучат песни о доблестном флоте, а также любимые композиции нескольких поколений. Специальная программа от «Хора Турецкого» и солисток женской арт-группы SOPRANO. Спеть вместе со знаменитыми музыкантами сможет каждый желающий, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.

Начало концерта — в 20:20. Вход на мероприятие свободный. Проект проходит при поддержке Министерства культуры РФ, Госкорпорации Ростех и Правительства Севастополя.

26 июля в Севастополе выступит Хор Турецкого

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