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фото: pikist.com

26 июля – День Гавриила. Жатва идёт

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 18:17 25.07.2024

26 июля на Руси обычно проводили в полях, потому как продолжался активный период жатвы. Предки наши очень радовались, если в эти дни стояла хорошая погода: дождь крайне негативно сказывался на состоянии скошенного сена — оно начинало гнить. Ливни зачастую старались прогонять специальными молебнами и магическими обрядами. В Архангельской области, к примеру, до сих пор сохранилась поговорка «Не иди, дождь, где жнут, а иди там, где ждут».

А ещё 26 июля —  переломный день, который в народе считали серединой лета.

Церковь же нынче чтит память Архангела Гавриила. Он один из самых главных ангелов и несколько раз упоминается в Библии. Именно Гавриил предсказал пророку Даниилу, как сложится судьба еврейского народа, сообщил мари о рождении Христа. К слову, Гавриил в течение всей своей жизни находился рядом с Марией и охранял ее. Иосифу, мужу Богородицы, он явился для того чтобы предупредить об опасности, угрожавшей Иисусу, когда Ирод решил истребить всех младенцев в городе. С Архангелом Гавриилом также встречался и сам Иисус, когда находился в Гефсиманском саду и просил укрепления духа, сил, чтобы перенести мучения и страдания. Также именно от Архангела Гавриила получили весть о воскрешении Иисуса жены-мироносицы.

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Что касается примет:

  • День выдался сухим, жарким и солнечным? К хорошей погоде в первые осенние месяцы.
  • Сильный дождь – к неурожаю.
  • Ласточки низко летают – к поздней осени.
  • Темные тучи на небе – к перемене погоды. Если до этого было сухо – пойдет дождь. Но если на улице было дождливо – в скором времени должно выглянуть Солнышко!
  • Рожь поспела – можно собирать подберезовики.
  • С утра пчелы отправились на луга – весь день простоит хорошая погода.
  • Рыба бьет хвостом – к хорошей погоде.
  • Много ржи в полях – к хорошему урожаю малины.
  • Утки крякают во время дождя – скоро установится ясная погода.
  • Во время грозы ветер дует с запада или с северо-запада – дождь пройдет быстро, и града не будет.
Именины сегодня отмечают: Антон, Гавриил, Юлиан, Степан.
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