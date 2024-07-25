26 июля – День Гавриила. Жатва идёт

26 июля на Руси обычно проводили в полях, потому как продолжался активный период жатвы. Предки наши очень радовались, если в эти дни стояла хорошая погода: дождь крайне негативно сказывался на состоянии скошенного сена — оно начинало гнить. Ливни зачастую старались прогонять специальными молебнами и магическими обрядами. В Архангельской области, к примеру, до сих пор сохранилась поговорка «Не иди, дождь, где жнут, а иди там, где ждут».

А ещё 26 июля — переломный день, который в народе считали серединой лета.

Церковь же нынче чтит память Архангела Гавриила. Он один из самых главных ангелов и несколько раз упоминается в Библии. Именно Гавриил предсказал пророку Даниилу, как сложится судьба еврейского народа, сообщил мари о рождении Христа. К слову, Гавриил в течение всей своей жизни находился рядом с Марией и охранял ее. Иосифу, мужу Богородицы, он явился для того чтобы предупредить об опасности, угрожавшей Иисусу, когда Ирод решил истребить всех младенцев в городе. С Архангелом Гавриилом также встречался и сам Иисус, когда находился в Гефсиманском саду и просил укрепления духа, сил, чтобы перенести мучения и страдания. Также именно от Архангела Гавриила получили весть о воскрешении Иисуса жены-мироносицы. Узнайте больше: Ялта - в топе популярных направлений для ранних бронирований на зиму

Что касается примет:

День выдался сухим, жарким и солнечным? К хорошей погоде в первые осенние месяцы.

Сильный дождь – к неурожаю.

Ласточки низко летают – к поздней осени.

Темные тучи на небе – к перемене погоды. Если до этого было сухо – пойдет дождь. Но если на улице было дождливо – в скором времени должно выглянуть Солнышко!

Рожь поспела – можно собирать подберезовики.

С утра пчелы отправились на луга – весь день простоит хорошая погода.

Рыба бьет хвостом – к хорошей погоде.

Много ржи в полях – к хорошему урожаю малины.

Утки крякают во время дождя – скоро установится ясная погода.

Во время грозы ветер дует с запада или с северо-запада – дождь пройдет быстро, и града не будет.

Именины сегодня отмечают: Антон, Гавриил, Юлиан, Степан.

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