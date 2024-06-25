26 июня – день Акулины Гречишницы. Ешьте кашу, но молоко не пейте!

В народе день Акулины значился как праздник каш. Крестьяне готовили каши, выставляли их на улицу и угощали малоимущих. Говорили: «Гречневая каша матушка наша, а хлеб ржаной – отец наш родной». Нищие же, в благодарность за угощение, желали хозяевам богатства и благополучия, чтобы гречка хорошо уродилась. Но! На Акулину каши молоком ни в коем случае не запивали. Существовала примета, что в этот день оно становится «акульим», вредным для здоровья, ведь от укусов насекомых скот может стать бешеным. такие опасение связывали с тем, что 26 июня появляются слепни, оводы, которые кусают животных. Домашнюю скотину старались выгонять на пастбища по утрам, а загонять в хлев уже в полдень, надеясь таким образом защитить их от насекомых. Поэтому, кстати, день этот также именовали — «Задери хвосты». Скотина вела себя в это время очень беспокойно. Так, коровы бегали по лугам, обмахиваясь хвостами, а в народе говорили, что скот от жары бесится.

Церковь же 26 июня чтит память святой мученицы Акулины. Жила она в III веке и с самого детства хотела служить Иисусу. Она также пыталась наставить на путь истинный и своих подруг. Во время гонений не христиан была арестована и заточена в темницу, а потом – казнена. Мучители даже не учли возраст Акулины – на момент гибели ей было всего 12 лет. Сначала ее подвергли бичеванию горячими прутьями и просверлили голову, но ангел воскресил Акулину. После этого ей отрубили голову.

Погодные приметы на сегодня:

Много насекомых – к теплой и ясной погоде.

Комары и мошки столбом толкутся — завтра будет сухо.

Если пчелы с раннего утра отправляются за добычей — к хорошему дню.

Паук-крестовик при заходе солнца сидит в своей паутине — впереди сухая погода.

Именины нынче отмечают: Родион, Александр, Андрей, Анна, Антонина, Даниил, Дмитрий, Иван, Пелагея, Яков.

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