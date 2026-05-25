26 мая – день Лукерьи Комарницы. Даже не вздумайте убить комара!

Ещё 26 мая в народе называли: Лукерия, Гречишница, Лукошница, Комарница, Лушка. Собирали целебные травы и работали в поле.

Главная примета этих дней — появлялись комары. Наши предки считали, что насекомых осенью ветер уносит на юг, в тепло, а весной они вновь возвращаются. Говорили, что, если до двадцатых чисел июня хотя бы одного комара убьешь, то на смену ему еще дюжина прилетит. Так что — держите тапки в руках!

Церковь же 26 мая чтит память Гликерии Новгородской — праведной девы, дочки городского старосты, которая умерла молодой. Деву Лукерью стали почитать только в середине 16 века, когда возле ее нетленного тела стали происходить чудесные исцеления людей.

Приметы дня — большинство… опять-таки… связаны с комарами:

Если на Лукерью комары появились – хорошая погода установится.

Много комаров – будет много грибов.

Ласточки и стрижи 26 мая летают по небу в большом количестве – к теплым дням.

Если комары на Лукерью показались – уродятся ягоды.

Крупные комары появились – год будет очень удачным.

Много комаров 26 мая – день солнечным будет.

Именины сегодня отмечают: Александр, Георгий, Гликерия, Ефим, Ирина, Макар, Василий, Сергей, Юрий.

