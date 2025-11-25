26 ноября – день Иоанна Златоуста, Юрьев день. Пельмени лепим?

В народе говорили — на Златоуста все останавливается в росте. Природа замирает, и это лишний раз напоминает людям о наступлении зимы, которая с этого дня устанавливает свои порядки, призывая свою свиту: метели, вьюги и бураны. С диким воем и свистом летят они из своих летних убежищ на волю, сметая все на своем пути: и птицу, и зверя, а то и повозку с лошадями.

На Руси 26 ноября была широко распространена традиция лепить пельмени. Чем больше налепишь и съешь – тем более удачным будет следующий год. Этот период даже называли пельменной порой. Хозяйки делали фарш из мяса, грибов, рыбы, а потом вся семья садилась за лепку пельменей. Их лепили в большом количестве – буквально на несколько обедов. Потом пельмени замораживали прямо во дворе, поскольку погоды в то время становились морозными. Затем отсчитывали нужное количество пельменей и варили их.

26 ноября часто дули сильные ветры, которых крестьяне боялись. Они укрепляли постройки во дворе и верили в то, что стихия поражает только ленивых и злых людей. Верили в божество Мороза, считая, что он – это злое божество, которого зовут Зюзя. Представляли его стариком огромного роста и с длинной окладистой бородой. До чего дотронется он своим посохом – то вмиг в ледышку превратится. Просили крестьяне в этот день Зюзю, чтоб сильно не бушевал, не морозил землю, дал трудовым людям отдохнуть от повседневных хлопот и насладиться зимними деньками.

Церковь же 26 ноября чтит память святого Иоанна Златоуста, архиепископа Константинопольского, который жил примерно в IV-V веке. Сегодня он почитается как один из трех Вселенских святителей и учителей, находясь на одном уровне с Григорием Богословом и Василием Великим. Родился Иоанн на территории Антиохии в семье чиновника и получил хорошее образование. Достаточно рано он стал изучать Священное Писание, после чего осознал, что ему хочется принять христианство. Впоследствии, когда Иоанн стал иноком, его посчитали достойным кандидатом на должность епископа, но тот предпочел отказаться от сана и отправился в пустыню, где проводил время в постоянной молитве и размышлениях. Несколько лет Иоанн посвятил созданию богословских книг, самыми известными из которых являются «Книги о девстве», «О провидении» и т.д. Иоанн был рукоположен в сан пресвитера, после чего он мог нести Слово Божие людям. В результате, Иоанн оказался превосходным проповедником и даже получил прозвище Златоуст от своей паствы. Известно, что в течение 20 лет примерно 2 раза в неделю Иоанн постоянно проповедовал в храме и также занимался написанием большого количества учений, бесед, похвал. В 397 году Иоанн становится патриархом в Константинополе, активно занимается совершенствованием деятельности священнослужителя.

Приметы дня:

Млечный Путь хорошо виден – к стуже.

Звезды ярко мерцают – к снежной и ветреной погоде.

Лес шумит – к ненастью.

Днем разыгралась снежная буря – ночью ударит мороз.

Снега много выпало – к урожаю зерновых на будущий год.

Деревья инеем покрылись – к урожайному году.

Вообще, любые осадки в этот день предвещают хороший урожай.

Снег падает крупными хлопьями – к небольшому, легкому морозцу.

Зайцы из лесу бегут – к стуже.

Вороны каркают – к оттепели.

В день Иоанна Златоуста нельзя ругаться (даже в сердцах), иначе Бог больше не услышит ваши молитвы.

Путешествие, начатое в этот день, будет особенно успешным.

Чье имя начинается на букву И (Игорь, Илья, Инна и т.д.), тому 26 ноября несказанно везет. Более того, такие люди могут передавать свою удачу другим, через беседу или рукопожатие.

Именины сегодня отмечают: Герман, Иван.

