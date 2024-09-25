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26 сентября – День Корнилия. Лето закончилось, потому готовим... редьку
фото: pikist.com

26 сентября – День Корнилия. Лето закончилось, потому готовим… редьку

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 19:42 25.09.2024

В народе были уверены: 26 сентября — последний тёплый день осени. Заморозки уже были не редким явлением.  Более того, в северных регионах России в этот день мог выпасть и первый снег.

А ещё предки наши считали, что после 26 сентября ничего уже не растёт, а только гибнет. Потому старались максимально быстро собрать урожай. И! В этот день на крестьянском столе обязательно стояли блюда из корнеплодов. Особое место отводилось редьке. Причина? Этот овощ с весьма своеобразным вкусом обладает огромной целебной силой: защищает от простуды, укрепляет организм, придает человеку силы и бодрости духа. Редькой спасались и в постные дни, когда сытный, разнообразный стол был под большим запретом.

Церковь же нынче чтит память святого Корнилия, жившего в I веке на территории Рима. В Новом Завете сказано, что известен он своей праведной жизнью, но был «благочестивым и боящимся Бога» — именно так называли людей, который были язычниками, почитали Бога Израиля, но не были членами иудейской общины. Однако как-то раз Корнилию явился ангел и повелел найти апостола Петра. После того, как Корнилий выполнил это указание, Петр крестил его у себя в доме. Именно Конилия считают первым язычником, который принял христианскую веру. После этого Корнилий стал епископом – в этот сан его рукоположил сам Петр, а потом прославился еще и тем, что разрушил языческий храм, расположенный на территории города Скепсия, после чего многие язычники уверовали во Христа.

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Приметы дня:

  • Если в этот день полил теплый дождь – в этом году он будет последним. Выйти под такой дождь – добрая примета. Считается, что он заряжает человека силой на весь год и избавляет от дурных мыслей.
  • Если к Корнильеву дню все грачи улетят на юг – скоро пойдет снег.
  • Не убрать урожай с огорода до Корнилия – дурная примета. Потом всякий корень в земле не расти, а зябнуть будет.
  • Съешь в этот день редьку – хворать будешь редко!
  • Поставить на стол репу – к миру в семье.
  • Много в огороде чистой, пузатой, золотой репы – к богатству в доме.
  • Если ребенок до девяти лет в этот день наестся до отвала блюд из репы – это укрепит ему разум.
  • Если молодожены съедят одну на двоих репку с медом – их супружеское счастье будет долгим, на радость всем вокруг!
  • Если молодая девушка сегодня угостит репкой надоедливого поклонника – он вскоре от нее отвяжется.
  • Играть свадьбы и устраивать сватовство в этот день не следует – брак будет неудачным.
  • Нельзя гадать с зеркалами – к очень большому несчастью.
  • Тот, кто в этот день родился, будет жить долго и ярко.
Именины сегодня отмечают: Лукьян, Петр, Илья, Николай, Александр, Корнилий, Юлиан, Леонтий, Степан.
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