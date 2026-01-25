26 января — Ермилов день или День Ерёмы. Кот сегодня весьма правдив!

В народе считали — на Ермилов день мороз крепчает. Причём до такой степени, что из дома без особой нужды старались не выходить. Не говоря уж о том, чтобы работать на улице. Да и в принципе 26 января наши предки трудиться не спешили. Основными занятиями на Ерёму были отдых на тёплой печи и развлечение друг друга шутками-прибаутками. А все потому, что верили: кто лежит на печи, тот не будет болеть, а кто выйдет на улицу — тот лихорадку подхватит. В современных условиях, вероятно, печку вполне успешно заменит кровать, так что — бегом под одеяло!!!

Главные же герои Ермилова дня — это коты да кошки. По их поведению предсказывают, какой будет погода в ближайшее время:

Если кошка свернулась в клубок – жди морозов. Если скребет стену или пол – скорее всего, начнется метель. Если потягивается и ведет себя спокойно – можно ожидать потепления.

Если в этот день больного человека посадить на место, где больше всего любит лежать кошка, то он выздоровеет. А вот, места, которых кошка избегает, считают «гиблыми» — именно там, согласно поверьям, собираются нечистые силы, и ставить в таких зонах кровать или стол нельзя.

Если на Ерему убьешь кошку — обречешь себя на 7 несчастий.

Вокруг Луны 26 января виден круг – будет метель.

Лес шумит – жди тепла.

В лесу трещат деревья – скоро ударят сильные и долгие морозы.

Собака спит возле будки – жди оттепели. Если дремлет, свернувшись в клубок – холода продержатся еще долго.

Если под окном щебечет синица – стоит ждать ранней весны.

Перед тем, как вечером укладывать ребенка спать, нужно посадить к нему в кроватку кошку. Считается, что после этого ребенок весь год будет хорошо спать.

Именины сегодня празднуют: Афанасий, Максим, Пётр и Яков.

