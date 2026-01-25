Прямо сейчас:
Главная | Актуально | 26 января — Ермилов день или День Ерёмы. Кот сегодня весьма правдив!
Новости Республики
26 января - Ермилов день или День Ерёмы. Кот сегодня весьма правдив!

26 января — Ермилов день или День Ерёмы. Кот сегодня весьма правдив!

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 19:39 25.01.2026

В народе считали — на Ермилов день мороз крепчает. Причём до такой степени, что из дома без особой нужды старались не выходить. Не говоря уж о том, чтобы работать на улице. Да и в принципе 26 января наши предки трудиться не спешили. Основными занятиями на Ерёму были отдых на тёплой печи и развлечение друг друга шутками-прибаутками. А все потому, что верили: кто лежит на печи, тот не будет болеть, а кто выйдет на улицу — тот лихорадку подхватит. В современных условиях, вероятно, печку вполне успешно заменит кровать, так что — бегом под одеяло!!!

Главные же герои Ермилова дня — это коты да кошки. По их поведению предсказывают, какой будет погода в ближайшее время:

  • Если кошка свернулась в клубок – жди морозов. Если скребет стену или пол – скорее всего, начнется метель.  Если потягивается и ведет себя спокойно – можно ожидать потепления.
  • Если в этот день больного человека посадить на место, где больше всего любит лежать кошка, то он выздоровеет. А вот, места, которых кошка избегает, считают «гиблыми» — именно там, согласно поверьям, собираются нечистые силы, и ставить в таких зонах кровать или стол нельзя.
  • Если на Ерему убьешь кошку — обречешь себя на 7 несчастий.
  • Вокруг Луны 26 января виден круг – будет метель.
  • Лес шумит – жди тепла.
  • В лесу трещат деревья – скоро ударят сильные и долгие морозы.
  • Собака спит возле будки – жди оттепели. Если дремлет, свернувшись в клубок – холода продержатся еще долго.
  • Если под окном щебечет синица – стоит ждать ранней весны.
  • Перед тем, как вечером укладывать ребенка спать, нужно посадить к нему в кроватку кошку. Считается, что после этого ребенок весь год будет хорошо спать.
Узнайте больше:  Из кавказских Минеральных Вод в Крым пойдёт ежедневная «Таврия»

Именины сегодня празднуют: Афанасий, Максим, Пётр и Яков.

Просмотры: 2 117

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Подписаться
Уведомить о

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

Новости Крыма сегодня

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.