27 августа – День Михея Тиховея. Начало осени... увы...

Увы и ах, но по астрономическому календарю 27 августа — это начало осени. И она всё чаще напоминает о своём скором приближении внезапно подувшим прохладным ветром и уже нежаркими вечерами. Обычно в этот день начинается первый осенний листопад. Более того, на русском севере конец августа – пора первых осенних заморозков!

А ещё завершается Успенский пост. Наступает пора Мясоеда и начинают играть свадьбы. В народе, к слову, считали, что Михеев день — последняя возможность в этом году посвататься к понравившейся девушке.

На Михея необходимо было закончить все полевые работы. Кто не успевал – тому помогали всем миром. Даже беднейшие, но трудолюбивые семьи не оставались без внимания. А вот лентяев в крестьянских общинах не жаловали. Мол, сами виноваты в своих несчастьях.

Церковь же нынче почитает память святого пророка Михея, жившего в VIII веке до нашей эры на территории Иудеи. Считается, что Михей стал автором пророческой книги и основоположником тенденции упрощать иудаизм и его суть. Главную задачу для верующего Михей видел в смирении, послушании и совершении добрых поступков. К слову, именно Михей одним из первых стал говорить о приходе Иисуса Христа на землю. В народе Михея прозвали Тиховеем, поскольку 27 августа было принято наблюдать за ветром и анализировать, какой будет погода в ближайшие дни. Чествовали каменщиков, особенно тех, кто занимался постройкой храмов. Также считали, что Михей покровительствует тем, кто хочет приобрести жилье. Интересно, что каменщиков на Руси даже немного боялись, ведь они могли устроить злую штуку – например, заложить гусиное перо в печную трубу, и тогда каждый раз при растопке печь будет «стонать», чем очень напугает домочадцев.

Приметы дня:

Журавли на юг улетают – морозы наступят уже в начале октября.

Ветер тихий – к сухой и теплой осени.

Сильный ветер – к дождливому и холодному сентябрю.

Сильный ветер после длительного затишья – к дождю.

Алая утренняя заря – к сильному ветру весь день.

Северный ветер дует – к хорошему урожаю ржи.

Новолуние в этот день – через неделю погода резко поменяется.

Именины сегодня отмечают: Аркадий, Александр, Николай, Матвей, Федор, Василий, Алексей, Ева, Евдокия, Владимир.

