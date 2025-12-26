27 декабря – Филимонов день. Ехидны, оборотни и черти...

Ещё сутки именовали Фирс, хозяин Филимон, Филимон. В народе считали, что наступали самые тёмные дни в году. С этим периодом была связана и мистика — на свет выходили кикиморы и ехидны. Жались к окнам, скреблись в двери. Особенно доставалось нерадивым хозяевам. На Руси верили, что именно вокруг их изб собирались нетопыри, оборотни и другая нечисть. Самыми опасными считались оборотни. Способностью превращаться в животных наделялась вся нечисть и люди, занимающиеся магией.

Среди разгула нечисти 27 декабря мог появиться сам черт, обернувшийся бараном, козлом, овцой, конем, свиньей, собакой, зайцем, волком. Гуляли по земле и недавно умершие люди, если не прошли еще сорок дней со дня смерти.

Чтобы отогнать нечисть, в этот день нужно было почаще умываться, ведь эти существа больше всего боялись воды. Наши предки верили, что вода – это магическое очищающее средство. Не умывшись как следует нельзя было и шагу сделать из избы. Считалось, что если оседлать лошадь неумытым, то она обязательно натрет себе упряжью спину или понесет. Верили, что неумытых убивает молнией, так как именно за ними следит пророк Илья из своей огненной колесницы. Никакое дело, по народным поверьям не могло благополучно закончиться, если оно начиналось без сбрызгивания человека несколькими каплями воды.

Церковь же 27 декабря почитает память святых мучеников Аполлония, Филимона, Феотиха, Ариана, которые пострадали в Египте за веру во Христа при правлении императора Диоклетиана, который славился многочисленными гонениями, организованными в отношении сторонников христианского учения. Аполлоний, опасаясь страданий и гонений, попросил язычника Филимона переодеться в его вещи и принести жертву идолам. Однако сам Филимон заявил, что верит во Христа. Аполлоний после этого раскаялся и уже не стал скрываться. В результате, и Аполлоний, и Филимон были арестован и казнены после многочисленных пыток. В пытках принимал участие язычник Ариан, однако он сам вскоре раскаялся и принял крещение со своими телохранителями, старшим из которых был именно Феотих. Все они были преданы смерти язычниками, которые обвиняли проповедников в отступничестве.

Приметы дня:

Каков этот день – таким и весь февраль будет.

Если облака в одну сторону летят, а ветер в другую дует – будет снежная и пасмурная погода.

Если ночью иней был – значит, днем снегопада жди.

Если над лесом синие пятна появляются – снег выпадет. Именины сегодня отмечают: Николай, Иларион.

