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фото: pikist.com

27 февраля — День Кирилла. Белые мишки надеются на защиту…

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 19:05 26.02.2024

В День Кирилла (это брат того самого равноапостольного Мефодия) на Руси придерживались интересного обычая — удерживали снег на огородах. Втаптывали его в землю, веря, что почва будет плодородной.

Кроме того, в народе 27 февраля называли «Бабьими взбрыксами». Ходили в гости к тёткам-повитухам. Угощали их пирогами, сладостями да вином. А ещё особым пивом, которое мужчины готовили специально для женщин, смешивая его с водой, собранной из семи святых источников.

А ещё в народе верили, что сны, снящиеся в ночь на 27 февраля, — вещие. Так:

  • тарелка и горшок приснились — крупные дела будут неудачными,
  • рыбу увидели – ждите неожиданных вестей,
  • на кладбище во сне побывали — долгая и счастливая жизнь будет,
  • часы приснились – не избежать временных трудностей,
  • письмо – с близким человеком расстанетесь,
  • разговаривали по телефону – к слухам неправдивым готовьтесь,
  • ребенка на руках во сне держали – к стабильности и покою.
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Что же касается погодных примет, то Кирилла считали указчиком лета:
  • Крепкий мороз – лето будет знойным.
  • Солнечный день – лето теплым будет, но морозы продержатся еще достаточно долго.
  • Какая погода на Кирилла, таким и будет весь август месяц.
  • Синицы громко щебечут – жди тепла.

Именины сегодня празднуют: Авраам, Георгий, Исаакия, Кирилл, Константин, Михаил, Рафаил, Трифон, Федор.

И ещё одна дата календаря отмечается 27 февраля — Международный день белого медведя. Не трудно догадаться, что установлен он с одной единственной целью — с заботой о сохранении на Земле этого удивительного животного. А популяция косолапых «блондинов» становится всё меньше. И в первую очередь, конечно, из-за варварского отношения человека и к планете, и к её обитателям.

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