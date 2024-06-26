27 июня – День Елисея Гречкосея. Небо «жадничает»?

Почему Гречкосей? Потому что 27 июня предки наши продолжали сеять гречиху. При этом очень надеялись, что будут дожди. Если же небо «жадничало» и не давало ливней, так необходимых наливающимся всходам, то секли на Елисея крапиву, выбивая из нее жгучий сок. Верили, что брызнувший на небо сок крапивы обязательно обожжет небесную твердь и тут же прольется благодатный дождь.

А ещё в этот день было принято освящать одежду. Считалось, что человек, надевающий ее, будет счастлив в течение всего года. Поступали точно так же и с той одеждой, которая досталась в наследство или в подарок. Ритуал принято было совершать только с вещами, которые были куплены после Нового года и надеты не более 3-х раз. Также можно было 27 июня освящать наряды, в которых люди чувствовали себя неудобно.

Церковь же нынче чтит память святого пророка Елисея. Жил он в IX до Рождества Христова. Славен тем, что был учеником и слугой пророка Ильи, присутствовал во время его вознесения на небо. Также говорили о пророчествах Елисея при всех четырех царях Израиля. Елисей, по преданиям, совершил большое количество чудес, в частности, воскрешал мертвых.

Что касается погодных примет:

Дождливый день 27 июня — к семи неделям сильной непогоды с дождями.

Много мошек и комаров – к хорошему урожаю ягод.

Совка начинает яйцекладку – дожди начинаются.

Утки притихли – к грозе.

Коршуны парят в небе – к хорошей погоде.

К полудню появятся черные толстые облака – вечером пойдет дождь.

Лягушки на суше прыгают – к дождю.

Сполохи на небе заиграли – погода переменится.

Звонче звенит серебряный напев зяблика – к хорошей погоде.

Звезды в июне кажутся блестящими – к жаре, сильно мерцают – к грозе, падают – к ветру.

Перед ненастьем стрекозы стрекочут громче обычного.

Пищуха (сеноставка) носит широкие листья, которыми закрывает свои стожки, – жди ненастья.

Именины сегодня отмечают: Георгий, Павел, Иосиф, Николай, Владимир, Александр.

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