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фото: pikist.com

27 июня – День Елисея Гречкосея. Небо «жадничает»?

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 18:42 26.06.2024

Почему Гречкосей? Потому что 27 июня предки наши продолжали сеять гречиху. При этом очень надеялись, что будут дожди. Если же небо «жадничало» и не давало ливней, так необходимых наливающимся всходам, то секли на Елисея крапиву, выбивая из нее жгучий сок. Верили, что брызнувший на небо сок крапивы обязательно обожжет небесную твердь и тут же прольется благодатный дождь.

А ещё в этот день было принято освящать одежду. Считалось, что человек, надевающий ее, будет счастлив в течение всего года. Поступали точно так же и с той одеждой, которая досталась в наследство или в подарок. Ритуал принято было совершать только с вещами, которые были куплены после Нового года и надеты не более 3-х раз. Также можно было 27 июня освящать наряды, в которых люди чувствовали себя неудобно.

Церковь же нынче чтит память святого пророка Елисея. Жил он в IX до Рождества Христова. Славен тем, что был учеником и слугой пророка Ильи, присутствовал во время его вознесения на небо. Также говорили о пророчествах Елисея при всех четырех царях Израиля. Елисей, по преданиям, совершил большое количество чудес, в частности, воскрешал мертвых.

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Что касается погодных примет:

  • Дождливый день 27 июня — к семи неделям сильной непогоды с дождями.
  • Много мошек и комаров – к хорошему урожаю ягод.
  • Совка начинает яйцекладку – дожди начинаются.
  • Утки притихли – к грозе.
  • Коршуны парят в небе – к хорошей погоде.
  • К полудню появятся черные толстые облака – вечером пойдет дождь.
  • Лягушки на суше прыгают – к дождю.
  • Сполохи на небе заиграли – погода переменится.
  • Звонче звенит серебряный напев зяблика – к хорошей погоде.
  • Звезды в июне кажутся блестящими – к жаре, сильно мерцают – к грозе, падают – к ветру.
  • Перед ненастьем стрекозы стрекочут громче обычного.
  • Пищуха (сеноставка) носит широкие листья, которыми закрывает свои стожки, – жди ненастья.

Именины сегодня отмечают: Георгий, Павел, Иосиф, Николай, Владимир, Александр.

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