27 марта — Фёдор-скотник. Питомцам сегодня — всё внимание

Главные герои в день Фёдора-скотника — домашние животные. В народе считали: нынче питомцам нужно оказывать повышенное внимание. Особенно коровам, быкам да лошадям. Говорили: «В Федоров день не ленись – скотинке поклонись», «Скотину водить – не разиня рот ходить».
Кроме того, предки наши 27 марта активно хлопотали по хозяйству: приводили в порядок сараи, конюшни и хлев. Чистили помещения от грязи и навоза.
Церковь же сегодня чтит память Святого преподобного Венедикта Нурсийского. Предания гласят, что именно он был автором важнейшего устава латинской традиции и родоначальником западного монашеского движения.
Что касается погодных примет, то:
- Снег быстро тает, а на улице стоит туман? Лето будет ненастным.
- День морозный? Холода простоят ещё, как минимум, неделю.
- Гремит на Федора-скотника гром – к урожайному и тёплому лету.
- Вода в реках не поднимается — к лету засушливому и жаркому.
Именины сегодня отмечают: Александр, Августа, Лазарь, Иван, Филет, Бенедикт (Венедикт), Михаил, Феодосий.
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