Прямо сейчас:
Главная | Актуально | 27 марта — Фёдор-скотник. Питомцам сегодня — всё внимание
актуально в республике
иллюстрация: pikist.com

27 марта — Фёдор-скотник. Питомцам сегодня — всё внимание

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 21:01 26.03.2024

Главные герои в день Фёдора-скотника — домашние животные. В народе считали: нынче питомцам нужно оказывать повышенное внимание. Особенно коровам, быкам да лошадям. Говорили: «В Федоров день не ленись – скотинке поклонись», «Скотину водить – не разиня рот ходить».

Кроме того, предки наши 27 марта активно хлопотали по хозяйству: приводили в порядок сараи, конюшни и хлев. Чистили помещения от грязи и навоза.

Церковь же сегодня чтит память Святого преподобного Венедикта Нурсийского. Предания гласят, что именно он был  автором важнейшего устава латинской традиции и родоначальником западного монашеского движения.

Узнайте больше:  Крымчане помогают защищать технику бойцов в зоне СВО от прилета дронов

Что касается погодных примет, то:

  • Снег быстро тает, а на улице стоит туман? Лето будет ненастным.
  • День морозный? Холода простоят ещё, как минимум, неделю.
  • Гремит на Федора-скотника гром  – к урожайному и тёплому лету.
  • Вода в реках не поднимается — к лету засушливому и жаркому.

Именины сегодня отмечают: Александр, Августа, Лазарь, Иван, Филет, Бенедикт (Венедикт), Михаил, Феодосий.

Просмотры: 2 117

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: календарь

Комментарии для сайта Cackle
календарь
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.