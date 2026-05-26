27 мая – день Сидора-Огуречника. Лето почти...

В народе примечали, что после Сидора-Огуречника устанавливается по-настоящему летняя погода. Северный ветер к 27 мая постепенно прекращался, и в народе говорили: «Отойдут все ветры сиверы».

В этот день высаживали огурцы в открытый грунт. Существовала примета: вывешивали мокрую тряпку на ночь, а утром смотрели, высохла ли она. Если тряпка оставалась мокрой, значит, можно рассчитывать на богатый урожай огурцов, и наоборот.

Церковь нынче чтит память Святого мученика Исидора. Жил он в III веке на острове Хиосе, родом был из Александрии. Служил в войсках Римской империи, в полку военачальника Нумерия. По доносу сотника, что Исидор христианин, он был представлен на допрос к Нумерию, где исповедовал свою веру и отказался принести жертву идолам. Во время истязаний он славил Христа Бога и хулил языческих идолов. Военачальник велел отрезать святому язык, но и после этого он продолжал внятно прославлять Христа. С радостью встретил Исидор свой смертный приговор и сказал: «Славлю Тебя, Владыко мой, что Ты по милости Своей принимаешь меня в Свои небесные селения!» Кончина мученика произошла в 251 году.

Приметы на 27 мая:

Холодная погода? Лето тоже будет холодным.

Прилетели стрижи – теплые дни впереди

Ласточки летают высоко в небе – к теплой и солнечной погоде. Если же эти птицы кружат низко – в ближайшее время пойдёт дождь.

«Водяные» облака видны на красном небе – погода в ближайшие дни будет дождливой и переменчивой.

Утром на листьях клена выступил сок – вечером дождь пойдет.

Перепел поет – к ясной погоде.

Именины сегодня отмечают: Исидор, Леонтий, Никита.

Просмотры: 2 119