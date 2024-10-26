Прямо сейчас:
Главная | Актуально | 27 октября – День Прасковьи. Домового угостите обязательно!
актуально в республике
27 октября – День Прасковьи. Домового угостите обязательно!
иллюстрация: pikist.com

27 октября – День Прасковьи. Домового угостите обязательно!

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 21:04 26.10.2024

Есть у 27 октября и другие имена: Грязниха, Параскева-пятница, Грязнихи, Льняница, Параскевы Трепальщицы, Порошиха, Грязнухи, Пряха, Протас, Назар.

Чем примечателен этот день? Грязью. Да-да, именно — грязью, которую повсюду «разводят» дожди и первый снег. И если сейчас для городских жителей эта проблема не так актуальна, то нашим предкам в этот период приходилось непросто. Жили они буквально в вынужденной осаде: ни до города не съездить, ни в соседнее село добраться, даже от своего дома к соседскому пройти нелегко. А если и рискнешь поехать, то пожалеешь: телега в грязи увязнет, сам замараешься да вымокнешь, а там и до простуды недалеко. По этой причине пытались по разным приметам предугадать, когда же установится зимний путь.

Церковь же  27 октября почитает память святой Параскевы (Прасковьи) Сербской, которая жила примерно в XI веке на территории, прилегающей к Мраморному морю. К слову, Прасковья родилась в той же семье, что и святитель Ефимий, известный как епископ Мадитоса. Когда родители Прасковьи умерли, то она решила раздать наследство бедным людям и сама отправилась в Константинополь для того чтобы принять монашеский постриг. Далее Параскева посетила Святую землю как паломник и решила поселиться в Иорданской долине. В родные места она вернулась за 2 года до своей смерти, где и скончалась. Как говорили очевидцы, мощи Параскевы обладали чудодейственными свойствами – помогали излечиться от многочисленных недугов.

Узнайте больше:  Александр Лукашенко в Крым приехать может, но пока не хочет

И ещё. 27 октября надо обязательно задобрить Домового. В сёлах, к примеру, выносили на двор еду, чтобы скот водился. Ведь на попечении этого существа (по верованию наших предков) находилась скотина всей деревенской усадьбы, соответственно, роль духа в этом отношении была главной.

Приметы дня:

  • Если на улице много грязи, то до зимы ждать еще четыре недели.
  •  Яркое звездное небо – к хорошему урожаю.
  •  Если погода стоит ветреная и сухая – значит, в следующем году лето будет неурожайное и сухое, если идет дождь – это сулит хороший урожай.
  •  Если грязно, а в след от лошадиного копытца наполняется водой – снег установит зимний путь.
  •  Если вороны раскаркались – будет оттепель.
  •  Если погода стоит облачная и снежная – будет ненастье в конце мая.
  •  Если лес в этот день покрылся инеем – это предвещает хороший урожай овса, если будет дождь – уродится пшеница.

Именины сегодня отмечают: Кузьма, Игнатий, Прасковья, Михаил, Назар, Петр, Максимилиан, Николай.

Просмотры: 2 110

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами: календарь

календарь
реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.