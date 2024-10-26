27 октября – День Прасковьи. Домового угостите обязательно!

Есть у 27 октября и другие имена: Грязниха, Параскева-пятница, Грязнихи, Льняница, Параскевы Трепальщицы, Порошиха, Грязнухи, Пряха, Протас, Назар.

Чем примечателен этот день? Грязью. Да-да, именно — грязью, которую повсюду «разводят» дожди и первый снег. И если сейчас для городских жителей эта проблема не так актуальна, то нашим предкам в этот период приходилось непросто. Жили они буквально в вынужденной осаде: ни до города не съездить, ни в соседнее село добраться, даже от своего дома к соседскому пройти нелегко. А если и рискнешь поехать, то пожалеешь: телега в грязи увязнет, сам замараешься да вымокнешь, а там и до простуды недалеко. По этой причине пытались по разным приметам предугадать, когда же установится зимний путь.

Церковь же 27 октября почитает память святой Параскевы (Прасковьи) Сербской, которая жила примерно в XI веке на территории, прилегающей к Мраморному морю. К слову, Прасковья родилась в той же семье, что и святитель Ефимий, известный как епископ Мадитоса. Когда родители Прасковьи умерли, то она решила раздать наследство бедным людям и сама отправилась в Константинополь для того чтобы принять монашеский постриг. Далее Параскева посетила Святую землю как паломник и решила поселиться в Иорданской долине. В родные места она вернулась за 2 года до своей смерти, где и скончалась. Как говорили очевидцы, мощи Параскевы обладали чудодейственными свойствами – помогали излечиться от многочисленных недугов.

И ещё. 27 октября надо обязательно задобрить Домового. В сёлах, к примеру, выносили на двор еду, чтобы скот водился. Ведь на попечении этого существа (по верованию наших предков) находилась скотина всей деревенской усадьбы, соответственно, роль духа в этом отношении была главной.

Приметы дня:

Если на улице много грязи, то до зимы ждать еще четыре недели.

Яркое звездное небо – к хорошему урожаю.

Если погода стоит ветреная и сухая – значит, в следующем году лето будет неурожайное и сухое, если идет дождь – это сулит хороший урожай.

Если грязно, а в след от лошадиного копытца наполняется водой – снег установит зимний путь.

Если вороны раскаркались – будет оттепель.

Если погода стоит облачная и снежная – будет ненастье в конце мая.

Если лес в этот день покрылся инеем – это предвещает хороший урожай овса, если будет дождь – уродится пшеница.

Именины сегодня отмечают: Кузьма, Игнатий, Прасковья, Михаил, Назар, Петр, Максимилиан, Николай.

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