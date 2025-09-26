27 сентября – Воздвижение Креста Господня и Ставров день

Прямо сейчас:
иллюстрация: pikist.com

27 сентября верующие отмечают большой праздник — Воздвиженье Честного и Животворящего Креста Господня. Этот церковный праздник был установлен в честь обретения креста в IV веке. Произошло это в Иерусалиме. Языческие императоры, решив уничтожить всякие воспоминания о том, что происходило на Голгофе, повелели засыпать ее землей и поставить на этом месте статую Юпитера и капище богини Венеры. Однако через 300 лет на престол вступил император Константин, который отличался милостью по отношению к верующим. Согласно преданию, крест был найден матерью императора Константина Великого, царицей Еленой. Именно они организовала раскопки, в результате которых обнаружили пещеру гроба Господня и недалеко – три креста. Интересно, что только чудо помогло узнать о том, где находится тот крест, на котором распяли Иисуса. Больная женщина, прикоснувшись к нему, исцелилась.

27 сентября православные придерживаются строгого поста (сухоедения): воздерживаются не только от животной пищи, но и от растительной, которая подвергалась термической обработке (варке, жарке, выпечке или тушению). Разрешается есть только сырые овощи и фрукты. Только ближе к вечеру допускаются некоторые послабления.

С этим праздником в народе связано много поверий и преданий. Самое известное из них: змеи этим днем выползают из нор, чтобы в последний раз погреться на солнце, набраться сил перед зимней спячкой в подземном царстве. Животные сворачиваются в клубки и устраивают «змеиные свадьбы». Остерегались в этот день и Лешего – с ним связаны особые охранительные обряды.

Приметы дня:

  • Заморозки с утра – к скорой зиме.
  • Ясная и теплая погода – зима наступит поздно.
  • Резкое похолодание – к ранней весне.
  • Северный ветер подул – к жаркому лету.
  • Если увидел стаю перелетных птиц (особенно ласточек), надо попросить их передать привет умершим родственникам.
  • Не видно перелетных птиц – к морозной зиме.
  • Гуси летят высоко – к большому половодью весной.
  • В лес нельзя ходить – змеи искусают и медведь (который с этого дня ищет берлогу для спячки) изведет.
  • Девушка в лес пойдет – леший украдет.
  • Если в этот день  ужалит человека – она до своей норы не доползет.
  • Леший в лесу завыл – кто-то поблизости умрет страшной смертью (утопится или удавится).
  • Нельзя на Воздвиженье даже проходить мимо места, где когда-то было совершено убийство – нечистый попутает.
  • Если человек в этот день заблудился, он должен снять с себя одежду, встряхнуть ее, прочесть молитву и надеть снова. Считается, что такой обряд оберегает от лешего и помогает человеку быстрее найти верную дорогу.
  • Если увидишь на земле непонятные следы – ни в коем случае не переходи их. Это могут быть следы лесной нечисти. Кто перейдет их – вскоре тяжело заболеет.

Именины сегодня отмечает Иван.

