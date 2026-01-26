27 января — День Нины. Вспоминаем добрым словом Бурёнок и пьём кофе!

Русская Православная церковь 27 января чтит память равноапостольной Нины — просветительницы Грузии. Известна она своими добрыми делами наряду с апостолами: сделала все для принятия христианства в Грузии и обратила в Христову веру многих местных жителей. Согласно преданию, на такие подвиги Нину благословил сам Господь, а Дева Мария преподнесла ей крест, сплетенный из виноградной лозы.

Сейчас перед ликом равноапостольной Нины молятся об избавлении от самых разных недугов.

Что же касается «правил поведения», которых придерживались 27 января в народе, то сегодня наши предки старались прилежно трудиться. В основном, по хозяйству. Говорили: «На Нину почитай скотину». Особое радушие 27 января выказывали коровам — домашним животным, которых на Руси считали кормилицами семьи. К слову, коровье молоко, собранное в этот день, обладает чудодейственными свойствами. В частности, уверены знатоки, оно способно исцелить от змеиного укуса, от гибели в огне и от удара молнии.

Погодные же приметы сегодня таковы:

Белые облака плывут по голубому небу – морозы долго не отступят.

Иней на деревьях — к потеплению.

Снегопад в этот день – к оттепели.

Ворона каркает утром – к метели и вьюге.

Петух запел раньше обычного – весна на носу!

После заката солнце на небе оставляет след «столбом» – к морозу.

Луна бледная – ночью снег пойдет.

Туман вокруг Луны – к вьюге.

Звезды ярко мерцают – к крепким морозам.

Именины 27 января отмечают: Нина, Агния, Адам, Андрей, Аристарх, Вениамин, Давид, Иван, Илья, Иосиф, Макар, Марк, Моисей, Павел, Сергей, Степан.

И ещё: 27 января в Исландии празднуют День солнечного кофе — «Solarkaffi». В этом островном государстве к горячему бодрящему напитку отношение особого. Исландцы ассоциирует его с приближающейся весной. Всё дело в том, что в зимний период большинство регионов «ледяной» страны погружаются в кромешную мглу — полярный круг близок, а рельеф гористый. Солнце начинает радовать суровый край только с конца января. Такие его «визиты» ещё очень короткие, потому каждый из них исландцы воспринимают как подарок. И отмечают! Собираются в условленных местах, едят блины и пьют кофе, ловя каждый лучик капризного солнца, пока оно вновь не скрывается за вершинами. Весёлые посиделки продолжаются до тех пор, пока солнечный свет не становится обыденностью.

Так что повод побаловать себя сегодня чашечкой кофе — ароматного и греющего сердце — более, чем весомый. Поманите весну и в наши края! И обязательно разбавьте солнечный напиток молочком или сливками! За здоровье всех Бурёнок на свете:)

Просмотры: 3