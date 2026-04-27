Прямо сейчас:
Главная | Актуально | 28 апреля — Пудов день нынче
Новости Республики
28 апреля - Пудов день нынче

28 апреля — Пудов день нынче

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 18:09 27.04.2026

Церковь 28 апреля чтит память святого апостола Пуда. Это один из семидесяти апостолов, которые были посланы с Евангельским благовестием перед пришествием Иисуса. Святой Пуд вместе с Петром принял мученическую смерть в Риме во времена правления императора Нерона, организовывавшего многочисленные гонения на христиан.

В народе же считали, что 28 апреля — идеальный день для заготовки целебных трав, а также почек рябины и калины.  И сегодня же пчеловоды осматривают пасеки и омшаники, куда складывали ульи на зимовку.

Погодные приметы таковы:

  • Видны в этот день разветвленные по окружности облака? К ясным и сухим дням.
  • Если пчелы в этот день рано возвратились в улей, то в ближайшее время наступит потепление.
  • Ночью 28 апреля холодно, а днем очень жарко? Вскоре установится хорошая погода.
  • Грачи играют в небе – к теплой и солнечной погоде.
  • По оврагам снова земля замерзла – к небогатому урожаю.
  • Если день ясный, а вечером на небе облака сгущаются – вероятно, скоро пойдет дождь.
  • Заря 28 апреля красного цвета – к ветреной и дождливой погоде.
Именины сегодня отмечают: Анастасия, Аристарх, Василиса, Виктор, Трофим, Савва, Федор, Леонид, Пуд.
Просмотры: 5

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Подписаться
Уведомить о

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.