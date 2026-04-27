28 апреля — Пудов день нынче

Церковь 28 апреля чтит память святого апостола Пуда. Это один из семидесяти апостолов, которые были посланы с Евангельским благовестием перед пришествием Иисуса. Святой Пуд вместе с Петром принял мученическую смерть в Риме во времена правления императора Нерона, организовывавшего многочисленные гонения на христиан.
В народе же считали, что 28 апреля — идеальный день для заготовки целебных трав, а также почек рябины и калины. И сегодня же пчеловоды осматривают пасеки и омшаники, куда складывали ульи на зимовку.
Погодные приметы таковы:
- Видны в этот день разветвленные по окружности облака? К ясным и сухим дням.
- Если пчелы в этот день рано возвратились в улей, то в ближайшее время наступит потепление.
- Ночью 28 апреля холодно, а днем очень жарко? Вскоре установится хорошая погода.
- Грачи играют в небе – к теплой и солнечной погоде.
- По оврагам снова земля замерзла – к небогатому урожаю.
- Если день ясный, а вечером на небе облака сгущаются – вероятно, скоро пойдет дождь.
- Заря 28 апреля красного цвета – к ветреной и дождливой погоде.
С тегами: календарь