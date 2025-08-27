28 августа – Успение Пресвятой Богородицы

28 августа – в праздник Успения Пресвятой Богородицы — православные вспоминают земную жизнь и светлый переход Божьей Матери на небеса. Отмечать торжество начали еще в период раннего христианства. В VI веке он праздновался уже повсеместно. Официально первой датой считается 582 год. Православная церковь относит Успение к числу двунадесятых праздников – 12 самых важных праздников после Пасхи.

Славяне, к слову, ассоциировали Богородицу с Матерью-Землей, а потому, в этот день проводилось множество соответствующих обрядов. Говорили, что на Успение земля – именинница. По ней запрещалось ходить босиком, чтобы не осквернить ее в такой праздник. Возбранялось бросать на землю крохи еды, а также – неосторожно вести себя за столом.

Принято было на Успение освящать колосья и семена. После этого люди вскладчину организовывали пиры, угощали бедных и нищих, пекли пироги, готовили щи. Также это было время для приготовления домашней консервации – солили огурцы, квасили капусту. Впоследствии готовили рассольники, щи, ели все это с картофелем и хлебом.

А ещё с 28 августа в деревнях начинался сезон молодежных посиделок и свадеб. После летней страды девушки вновь принимались за рукоделие.

Считалось также, что с этого дня красно Солнышко начинает засыпать: светит не так ярко, как в разгаре лета и греет меньше. Ласточки готовятся к отлету на юг. Приметы дня: Теплая погода в этот день – к ненастному бабьему лету и теплой осени.

Увидеть радугу на Успение – к мягкой, благодатной осени.

Много паутины в лесу – зима будет безветренной, но морозной. Именины сегодня отмечают: Василий, Александр, Федор, Максим, Мария, Макар, Марк, Сусанна, Неофит, Гай, Донат и Евпл.

