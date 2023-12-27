28 декабря – День Трифона. Нынче и приморозить может

Говорили: «На Трифона и птица в лесу замерзает» — как правило, в этот день погода устанавливалась достаточно морозная. Если же 28 декабря на дворе стоял сильный мороз, а вечером внезапно теплело, это означало, что главная зимняя стужа все еще впереди: «Студено на Стефана так, что птицы замерзают на лету». Стефан, Заря в рукавицах, Трифон — и так эти сутки называли в народе.

День начинает прибавляться, и у людей появляются союзники в борьбе с нежитью – солнечные лучи. Они пронзают все бесовское отродье и отгоняют его от домов людей. Наши предки верили, что Солнышко посылает своих деток (лучики) на Землю, а они пронзают нечисть и отваживают ее от людских поселений. А чтобы помочь Солнцу и напугать нечисть, рано утром нужно было в огород вынести горячие угольки и выкинуть их в снег, повторяя заветные слова — «С крыльца сойди, золотые угольки по двору покати». Помогали и молитвы, которые читали в этот день на сон грядущий.

Церковь же 28 декабря почитает память святого Трифона Печенгского, который жил в XVI веке на территории Кольского полуострова. В миру носил имя Митрофан и родился в семье священника на территории Новгородской земли. Предание гласит, что однажды Трифон услышал голос, который повелел ему следовать на Север. Так Трифон и попал на Кольский полуостров, где стал жить около реки Печенга, проповедуя Евангелие саамам. Там же он построил храм и основал монастырь в честь Святой Троицы. В этой же обители Митрофан впоследствии принял постриг, получив имя Трифон, а также был рукоположен в иеромонахи. Через некоторое время Трифон становится игуменом монастыря. На Руси Трифон почитается как покровитель моряков, и именно ему молятся в случае опасности. Этот день был важным и с точки зрения примет! Узнайте больше: Полиция: запуск салютов и фейерверков в период новогодних и рождественских праздников в Крыму ЗАПРЕЩЁН

Приметы дня:

Если заря сопровождается красными радугами на небе, то грядет сильный мороз.

Синички утром расчирикались – жди мороза.

Кошка утром тепла ищет – значит, будет грозный мороз.

Северный ветер холода приведет.

День малоснежный и морозный – лето хлебное будет.

Если ветер разносит сухой снег – к летней засухе.

Если иней ночью был – снега днем не будет.

Глубокий снег – к хорошему хлебу. Именины сегодня отмечают: Иларион, Степан, Павел, Александр, Василий.