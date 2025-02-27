Прямо сейчас:
Главная | Актуально | 28 февраля — Онисим-Зимобор. Зима злится на весну
Новости Республики
28 февраля - Онисим-Зимобор. Зима злится на весну
фото: pikist.com

28 февраля — Онисим-Зимобор. Зима злится на весну

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 20:18 27.02.2025

Онисим-Зимобор или Онисим Овчарник — дивный день, в который, считали в народе, зима на весну злится за то, что та гонит её со двора. И в эти сутки практически всегда стояла морозная погода. Но как бы там ни было, а 28 февраля предки наши встречали и провожали радостно — ведь календарь на новый тёплый сезон переходит.

Приметы таковы:

  • По погоде в этот день судят, каким будет месяц сентябрь – теплым или холодным. Говорят: «Как Онисим аукнул, так сентябрь окликнул» или «На Онисима Овчарника зима становится безрогой».
  • Ветер дует с восточной стороны – летом будут песчаные бури.
  • Алый закат предвещает сильную метель.
  • Яркая и полная луна видна на небе – холода еще не отступят.
Узнайте больше:  24 февраля - День Власия. Солнце разворачивает на весну

Учтите: в этот день нельзя строить планы на будущее – задуманное не исполнится.

Именины сегодня отмечают: Алексей, Арсений, Афанасий, Евфросиния, Иван, Михаил, Николай, Павел, Пафнутий, Петр, Семен, Софья.

Что же касается Апостола Онисима, память которого поминают 28 февраля.  Жил он в Византии в начале первого тысячелетия. Служил апостолу Павлу. И им же был назван в Послании к Колоссянам (Кол. 4:9),  «верным и возлюбленным братом». Принял мученическую смерть в царствование императора Траяна.

голоса
Оцените материал
Просмотры: 8

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами: календарь

календарь
реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x