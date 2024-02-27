28 февраля — Онисим-Зимобор

Онисим-Зимобор или Онисим Овчарник — дивный день, в который, считали в народе, зима на весну злится за то, что та гонит её со двора. И в эти сутки практически всегда стояла морозная погода. Но как бы там ни было, а 28 февраля предки наши встречали и провожали радостно — ведь календарь на новый тёплый сезон переходит.

Приметы таковы:

По погоде в этот день судят, каким будет месяц сентябрь – теплым или холодным. Говорят: «Как Онисим аукнул, так сентябрь окликнул» или «На Онисима Овчарника зима становится безрогой».

Ветер дует с восточной стороны – летом будут песчаные бури.

Алый закат предвещает сильную метель.

Яркая и полная луна видна на небе – холода еще не отступят.

Учтите: в этот день нельзя строить планы на будущее – задуманное не исполнится.

Именины сегодня отмечают: Алексей, Арсений, Афанасий, Евфросиния, Иван, Михаил, Николай, Павел, Пафнутий, Петр, Семен, Софья.

Что же касается Апостола Онисима, память которого поминают 28 февраля. Жил он в Византии в начале первого тысячелетия. Служил апостолу Павлу. И им же был назван в Послании к Колоссянам (Кол. 4:9), «верным и возлюбленным братом». Принял мученическую смерть в царствование императора Траяна.