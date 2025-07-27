28 июля – День Улиты и Кирика. В полях можно встретиться с призраками

На Кириков день, 28 июля, обычно идут дожди. А вот если в этот день устанавливалась солнечная погода, то предки наши говорили, что это настоящее счастье и удача, ведь именно сейчас солнечные лучи являются самыми полезными, поскольку дарят силу и здоровье. Однако даже теплая погода не останавливает приближение осени, что очень чувствуется и даже заметно, если обратить внимание на природу вокруг. Например, начинают желтеть листья у липы, а в лесу появляется все больше и больше грибов, особенно, подосиновиков и белых.

Церковь же нынче чтит память Кирика и Иулитты (Улиты). Предание гласит, что они пострадали за веру во время гонений, организованных в отношении христиан императором Диоклетианом в III-IV вв. Согласно описанию жизни Улиты, они была молодой вдовой знатного происхождения. Кирик – ее сын, который также был приверженцем христианского учения. Во время гонений Улита вместе с Кириком бежала из города. Жить она начала как странница. Но однажды ее узнали на улице и привели на суд. Там Улита подтвердила, что стала последовательницей Христа. У нее отняли сына, подвергнув мучениям. Кирик, наблюдая страдания матери, сказал, что тоже является последователем Христа, после чего его также замучили, а в конце обезглавили. Одна из рабынь Иулиты нашла тела мучеников и предала их земле.

Также 28 июля вспоминают князя Владимира, которого именуют ещё Владимир Красное Солнышко, и отмечают очередную дату с момента Крещения Руси.

И ещё: дата 28 июля в народе считалась нечистой. Во многих областях крестьяне в этот день воздерживались от полевых работ: опасались происков нечистых духов, которые собирались на открытой местности. Даже средь бела дня в этот день в поле могли возникать призраки злобных покойников. Они насылали на жнецов разнообразные видения. Так, если верить народному фольклору, незадачливый жнец мог повстречать по дороге домой призрачную старуху, ворона, способного выклевать глаза человеку. Считалось, что жатва в этот день сулит ночные кошмары, которые приносит летний звездопад.

Что касается примет:

Липа пожелтела – к поздней осени. Если другие деревья стали желтыми раньше липы – осень наступит раньше обычного.

Ливень с утра – к яркому солнцу.

Южный ветер подул – к ясной погоде.

Гром гулко гремит – к сильному дождю.

Восточный ветер дует – к дождливой и ветреной погоде в течение нескольких дней.

Нет радуги после дождя (или показывается, но на короткое время) – впереди долгие солнечные деньки!

Вечерний туман – на следующий день пойдет дождь.

Кузнечики в поле громко стрекочут – к зною. Именины сегодня отмечают: Василий, Владимир, Авудим, Авда, Иулитта, Кирик и Юстиниан.

голоса Оцените материал

Просмотры: 2 115