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28 июня – День святого Вита. Есть корова? Следите за коровой!
фото: pikist.com

28 июня – День святого Вита. Есть корова? Следите за коровой!

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 17:58 27.06.2026

А ещё этот день в народе называли — Фит, Модест, Амос. Главная задача 28 июня — надо было строго следить за скотиной, чтобы она не забрела на поля. Иначе корову, которая объелась созревающего зерна, спасти было невозможно — так ее раздувало. Даже святому покровителю этого дня Модесту было не под силу вылечить больную скотину. А он, между прочим, на русском Севере почитался как защитник домашнего скота, о чем и свидетельствовали немногочисленные иконы, где он изображен с Флором, Власием и Лавром.

А кто же такой Вит (Фит)? Это мученик, живший в период раннего христианства. К сожалению, на сегодняшний день достоверных исторических сведений о его жизни не сохранилось – остались только лишь церковные предания, согласно которым, Вит родился на Сицилии в семье язычников. Его отец был местным сенатором. Однако Вит встречает наставника, проповедовавшего веру во Христа (его имя неизвестно), после чего принимает христианство и отправляется в Рим. Именно святой Вит изгнал беса из императора Диоклетиана. Изначально последний хотел заставить Вита молиться и приносить жертвы идолам. Однако тот отказался, и в итоге Вита бросили в клетку, где находились голодные львы. Бог спас Вита от гибели, и звери его не тронули. После этого император приказал сварить Вита в кипящем масле.

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Что касается погодных примет:

  • Большие росы – к плодородию, частые туманы – к дождям.
  • Кузнечики громче обычного стрекочут – к осадкам.
  • Сеноставка широкие листья носит и закрывает ими свои стожки – к ненастью.
  • Перед непогодой овцы прыгают и дерутся.
  • Постоянно визжат поросята — к сырости.
  • На пастбище скот тяжело и шумно дышит — к скорому дождю
  • Перед грозой овцы и коровы сами спешат с пастбища под навес.
  • Цветки осота полевого за весь день так и не раскрылись — завтра осадки.
  • Перистые облака с запада несут затяжное ненастье.
  • Направление ветра меняется против хода часовой стрелки — ненастье будет продолжительным.

Именины сегодня отмечают: Григорий, Касьян, Лазарь, Федор, Михаил, Модест.

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