28 июня – День святого Вита. Есть корова? Следите за коровой!

А ещё этот день в народе называли — Фит, Модест, Амос. Главная задача 28 июня — надо было строго следить за скотиной, чтобы она не забрела на поля. Иначе корову, которая объелась созревающего зерна, спасти было невозможно — так ее раздувало. Даже святому покровителю этого дня Модесту было не под силу вылечить больную скотину. А он, между прочим, на русском Севере почитался как защитник домашнего скота, о чем и свидетельствовали немногочисленные иконы, где он изображен с Флором, Власием и Лавром.

А кто же такой Вит (Фит)? Это мученик, живший в период раннего христианства. К сожалению, на сегодняшний день достоверных исторических сведений о его жизни не сохранилось – остались только лишь церковные предания, согласно которым, Вит родился на Сицилии в семье язычников. Его отец был местным сенатором. Однако Вит встречает наставника, проповедовавшего веру во Христа (его имя неизвестно), после чего принимает христианство и отправляется в Рим. Именно святой Вит изгнал беса из императора Диоклетиана. Изначально последний хотел заставить Вита молиться и приносить жертвы идолам. Однако тот отказался, и в итоге Вита бросили в клетку, где находились голодные львы. Бог спас Вита от гибели, и звери его не тронули. После этого император приказал сварить Вита в кипящем масле.

Что касается погодных примет:

Большие росы – к плодородию, частые туманы – к дождям.

Кузнечики громче обычного стрекочут – к осадкам.

Сеноставка широкие листья носит и закрывает ими свои стожки – к ненастью.

Перед непогодой овцы прыгают и дерутся.

Постоянно визжат поросята — к сырости.

На пастбище скот тяжело и шумно дышит — к скорому дождю

Перед грозой овцы и коровы сами спешат с пастбища под навес.

Цветки осота полевого за весь день так и не раскрылись — завтра осадки.

Перистые облака с запада несут затяжное ненастье.

Направление ветра меняется против хода часовой стрелки — ненастье будет продолжительным.

Именины сегодня отмечают: Григорий, Касьян, Лазарь, Федор, Михаил, Модест.

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