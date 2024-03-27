Прямо сейчас:
Главная | Актуально | 28 марта — День Никандра. Сходите в лес! Пообщайтесь с его духами…
актуально в республике
иллюстрация: pikist.com

28 марта — День Никандра. Сходите в лес! Пообщайтесь с его духами…

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 17:53 27.03.2024

28 марта наши предки именовали «лесное ухоженье». День посвящали лесу, отправляясь туда, чтобы поклониться местным духам.

Знатоки отмечают, что русский человек с давних времен относился к лесу по-особому, ведь именно он давал человеку ту же домашнюю утварь или инвентарь – все производилось из дерева. Кроме того, лес часто выполнял защитную функцию, поскольку пройти через дремучую чащу очень сложно. В этот день знахари собирали травы и целебные растения, заговаривали их, готовили различные снадобья. Полагалось именно 28 марта снимать порчу, лечить болезни головы. Также это было отличное время для изготовления амулетов.

В церкви же 28 марта почитают память святого мученика Никандра. Он, так гласит предание, работая врачом, совершил большое количество добрых дел в отношении христиан во время организованных гонений на них. Никандр посещал заключенных в тюрьмах, утешал мучеников, хоронил тех, кого казнили. Однажды, когда Никандр пытался похоронить христиан, растерзанных львами, его увидели императорские стражники, которые схватили Никандра, и вскоре его казнили.

Приметы дня:

  • Если на Никандра весенних вод мало, и они текут неспешно, то год будет неблагоприятным.
  • В пасмурный день Никандра солнце появится из-за туч только на закате – жди несчастья.
  • Воробьи чирикают – ясная погода наступит.
  • Чтобы вой волков спать не мешал, нужно подушку перевернуть.
  • Прилетели чайки – жди ледохода и теплой погоды.
  • Чайки в воде купаются – будет дождь.
  • Громко чирикают воробьи – примета того, что будет ясная погода.
  • Яркий закат – скорее всего, следующие дни будут очень дождливыми.
  • Если по примете 28 марта, голова чешется – жди мелких неприятностей.
  • Вешние воды текут медленно – будет неурожай.
  • В этот день нельзя голову мыть – иначе примета станет признаком того, что разлука с родственниками предстоит.
  • Увидеть ночью 28 марта ангела во сне – хороший знак и признак долголетия.
  • Нужно до самого заката носить булавку на одежде, чтобы она не была видна окружающим – это поможет избежать сглаза.
  • Аналогичную роль играют два перстня – ими можно заменить булавку.
Узнайте больше:  В Севастополе состоялся Межрегиональный хакатон VR/AR «Создавай миры»

Именины сегодня отмечают: Алексей, Тимофей, Александр, Денис, Михаил.

Просмотры: 2 118

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: календарь

Комментарии для сайта Cackle
календарь
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.