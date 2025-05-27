28 мая – день Пахомия-бокогрея. Каким будет лето?

В народе Пахома прозвали Бокогреем или Теплым, поскольку именно сейчас устанавливалась по-настоящему летняя погода. Главная поговорка на 28 мая: «Если пришел Пахом – запахло теплом». А ещё погода в этот день указывала на то, будет ли лето погожим.
Церковь же нынче чтит память святого Пахомия. Египетского монаха, который изначально был язычником, а потом стал ярым приверженцем идеи христианства.
Приметы на 28 мая:
- Теплая погода? Отправляйтесь на рыбалку! Улов должен быть хорошим.
- Багряный восход солнца на Пахома – лето будет жаркое.
- Хорошая погода – будет такой и в ближайшие дни.
- Если перемерзнут в этот день дубовые и березовые листья, а молодые огурцы погибнут, то вторая половина лета будет неблагоприятной для людей, имеющих какие-либо хронические заболевания.
- Дым клубится от костра и в глаза попадает – день будет очень влажным.
- Много паутинок летает – к жаркому лету.
- Восточный ветер дует во время дождя – непогода скоро завершится.
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