28 мая – день Пахомия-бокогрея. Каким будет лето?

В народе Пахома прозвали Бокогреем или Теплым, поскольку именно сейчас устанавливалась по-настоящему летняя погода. Главная поговорка на 28 мая: «Если пришел Пахом – запахло теплом». А ещё погода в этот день указывала на то, будет ли лето погожим.

Церковь же нынче чтит память святого Пахомия. Египетского монаха, который изначально был язычником, а потом стал ярым приверженцем идеи христианства.

Приметы на 28 мая:

Теплая погода? Отправляйтесь на рыбалку! Улов должен быть хорошим.

Багряный восход солнца на Пахома – лето будет жаркое.

Хорошая погода – будет такой и в ближайшие дни.

Если перемерзнут в этот день дубовые и березовые листья, а молодые огурцы погибнут, то вторая половина лета будет неблагоприятной для людей, имеющих какие-либо хронические заболевания.

Дым клубится от костра и в глаза попадает – день будет очень влажным.

Много паутинок летает – к жаркому лету.

Восточный ветер дует во время дождя – непогода скоро завершится.

Именины сегодня отмечают: Анастасия, Ахилл (Ахиллий), Дмитрий, Ефросин, Исай, Пахом, Серапион.

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