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Крымский полуостров: погода 28 мая
фото: pikist.com

28 мая – день Пахомия-бокогрея. Каким будет лето?

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 20:57 27.05.2025

В народе Пахома прозвали Бокогреем или Теплым, поскольку именно сейчас устанавливалась по-настоящему летняя погода. Главная поговорка на 28 мая: «Если пришел Пахом – запахло теплом». А ещё  погода в этот день указывала на то, будет ли лето погожим.

Церковь же нынче чтит память святого Пахомия. Египетского монаха, который изначально был язычником, а потом стал ярым приверженцем идеи христианства.

Приметы на 28 мая:

  • Теплая погода? Отправляйтесь на рыбалку! Улов должен быть хорошим.
  • Багряный восход солнца на Пахома – лето будет жаркое.
  • Хорошая погода – будет такой и в ближайшие дни.
  • Если перемерзнут в этот день дубовые и березовые листья, а молодые огурцы погибнут, то вторая половина лета будет неблагоприятной для людей, имеющих какие-либо хронические заболевания.
  • Дым клубится от костра и в глаза попадает –  день будет очень влажным.
  • Много паутинок летает – к жаркому лету.
  • Восточный ветер дует во время дождя – непогода скоро завершится.
Именины сегодня отмечают: Анастасия, Ахилл (Ахиллий), Дмитрий, Ефросин, Исай, Пахом, Серапион.
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