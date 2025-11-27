28 ноября – Гурьев день и начинается Рождественский пост

В народе 28 ноября почитали Сомона, Гурия и Авива, которые были известны как целители, которым стоит молиться для избавления от зубной боли. Гурия наши предки также считали помощником в лечении глазных болезней.

Церковь же говорит: трое христианских мучеников Самон, Гурий и Авива жили примерно в III-IV вв. Предание гласит, что миряне Самон и Гурий проживали на территории Эдесса, но во время гонений, организованных в отношении христиан императором Диоклетианом, покинули свой город. Впоследствии их схватили и стали вынуждать отказаться от веры. Согласно легенде, они были подвергнуты многочисленным пыткам, после чего их бросили в темницу на несколько лет.

Диакон же Авива пострадал за веру во времена правления императора Лициния. Его арестовали и сожгли заживо. Но! После такой жуткой пытки тело Авива осталось нетронутым. Родственники решили похоронить его в одной гробнице с Самоном и Гурием.

И ещё: с 28 ноября у православных христиан начинается Рождественский пост, который длится до 6 января — здесь.

Приметы дня:

Лошади громко ржут – к счастью.

Если выпал снег, то он уже до весны не растает.

Ветер подул – непогода не утихнет до середины декабря.

На улице пасмурно, но тепло, идет мокрый снег – май будет ненастным.

Если 28 ноября мороз – нечисть от него прячется в самых темных подземельях, и не способна принести человеку никакого вреда. Выйдет она на волю только на Святках.

На Филипповки день до полудня, а после него – ночь.

Искупаться в этот день в бане – добрая примета. Весь год будешь здоровым.

Если у женщины злой супруг, она должна в этот день помолиться святому мученику и исповеднику Гурию, и сердце мужа утихнет. Этому же святому молятся и об излечении от болезней зубов.

Именины сегодня отмечают: Никита, Николай, Самсон, Дмитрий, Петр, Григорий.

