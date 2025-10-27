28 октября – Смотрины Льна, Ефим Благочестивый. Кикиморы в дома стремятся

Также 28 октября именуют Ефим, Пчельник, Льняницы, Ефим благочестивый, Ефимий осенний.

В народе примечали, что в этот день зима уже набирает силу и Ефимий в этом активно участвует: окутывает холодом корни деревьев и трав, укрывает всех насекомых и вообще нагоняет на природу сон. А ещё наши предки верили, что с этого моменты в избы опять поселялись изгнанные еще летом кикиморы. Начинали мешать женщинам и девушкам — невидимое существо принималось прясть, сидя на голбце (пристройке возле русской печки), внутри которой находилась лестница, ведущая в подпол. Говорили, что Кикимора не выходит на улицу, так как боится, что ее унесет ветром. Существо это маленького роста, выглядит как девочка, женщина или старушка. Если поймать кикимору и выстричь на ее голове крест, то она вновь станет человеком. К сожалению, на память о пребывании в прошлом облике останется слабоумие или уродливая внешность.

Увидеть кикимору – к переменам или бедам в доме. Чаще всего она прядет под праздники, и тогда ее свист разлетается по всему дому. Накануне несчастья кикимора плетет в подполье кружево и громко постукивает коклюшками. Иногда она даже может спрясть все за хозяйку, но чаще мусолит, путает, жжет и рвет пряжу, которую, не перекрестив, оставили. Считалось, что она прядет наоборот, то есть сучит нитку от себя, а не к себе. Такие нити являлись мощнейшим оберегом.

Церковь же 28 октября почитает память святого Евфимия Солунского, который, согласно историческим сведениям, жил примерно в IX веке на территории Палестины. При рождении получил имя Никита и появился на свет в семье христиан. Никита рано женился, но в возрасте 18 лет решил посвятить себя Богу, что и сделал, приняв постриг в монастыре на горе Олимп. Через некоторое время Евфимий, получивший данное имя после пострига, отправился в Афон, где жил там вместе с отшельником Иосифом, с которым соревновался в умерщвлении плоти. Впоследствии весть о его сподвижничестве стала распространяться все больше. Неудивительно, что к Евфимию впоследствии стали приходить паломники. После того, как умер его товарищ Иосиф, Евфимий основал небольшую монашескую общину около Салоников, восстановив развалины, на месте которых ранее находился монастырь святого Андрея.

Приметы дня:

Если человек родился 28 октября, то его талисманом является камень амазонит.

Такие люди обычно полны энергии и обладают отличными организаторскими способностями.

Вечером вокруг луны наблюдаются круги большого размера, но само небо остается чистым – совсем скоро ударят морозы.

Красноватые и расплывчатые круги, по приметам, предвещают снег и ветер.

Появились комары 28 октября – зима будет теплой.

Видно облако над восходящим солнцем – примета, что в ближайшие дни установится ненастье.

Именины сегодня отмечают: Дмитрий, Ефим, Афанасий, Лукьян, Денис, Иван.

