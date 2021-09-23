28 сентября Заксобрание Севастополя соберется на пленарное заседание

Во вторник, 28 сентября состоится первое пленарное заседание V-й сессии Законодательного Собрания города Севастополя II созыва. Начало заседания в 10:00, сообщает пресс-служба Заксобрания.

Прямую трансляцию пленарного заседания сессии вы сможете посмотреть на сайте Законодательного Собрания и на телеканале «Севастополь 24».

На первом осеннем планарном заседании парламентарии, согласно проекту повестки дня, намерены рассмотреть 22 вопроса. В частности, депутаты заслушают информацию о ходе реализации национальных проектов в Севастополе за первое полугодие 2021 года и об исполнении бюджета.

Рассмотрят депутаты и кадровые вопросы. В проекте повестки дня есть вопросы о досрочном прекращении полномочий председателя постоянной комиссии по бюджету Сергея Лисейцева и об избрании ее нового председателя. Вполне предсказуемо Лисейцева заменит победивший на довыборах в Заксобрание по 6-му избирательному округу Вячеслав Аксенов — он возглавлял эту комиссию в первом созыве.

Полностью повестка — ЗДЕСЬ . Отметим, что вопрос о сложении полномочий вице-спикера Заксобрания Севастополя Татьяны Лобач не значится в повестке дня. Тем не менее ожидается, что этот вопрос будет рассмотрен (в связи с избранием Лобач в Госдуму VIII созыва по Севастопольскому одномандатному избирательному округу № 219). И как предположение — вице-спикером севастопольского парламента станет Лисейцев?