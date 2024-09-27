28 сентября — Никита-гусятник. Гуси собираются в тёплые края, улетали не все — человек мешал

Никита-гусятник, потому что в народе примечали — 28 сентября дикие гуси отправляются в тёплые края. Правда, люди в этот день поступали с птицами жестоко — охотились на них. Считали, что подстреленный нынче гусь обещал охотнику-промысловику удачу на весь год.
Доставалось от людей и домашним гусям. Их резали и готовили разные блюда. Завершался день, как правило, торжеством в кругу семьи за праздничной трапезой.
А ещё в некоторых областях России верили, что начальник над всеми гусями — сам Водяной. Поэтому в день святого Никиты старались его задобрить. Забивали самую большую птицу, отрубали голову, оставляли ее дома (чтоб домовой полакомился), а тушку бросали в омут или в болото. Иногда жертву приносили за мельницей – считалось, что водяной проводит зиму под мельничным жерновом.
Церковь же 28 сентября почитает память святого Никиты Готского, жившего примерно в IV веке недалеко от Дуная. Когда Никита принял христианство, то сразу начал проповедовать среди своих соплеменников готов. Правил здесь язычник Атанарих, которого Никита открыто обличал, что привело к мученической смерти проповедника. Язычники схватили Никиту и стали заставлять его отречься от своей веры, но Никита отказался это сделать. За это его решили сжечь, но огонь не тронул Никиту. Впоследствии проповедник все равно был замучен, и его мощи были перенесены на территорию Константинополя.
Приметы дня:
- Если погода ясная – на следующий день будет ветрено.
- Дождливая погода – к поздней и сырой весне.
- Ветви елей опущены вниз – к дождю.
- В лесу много больших муравейников – к морозной зиме.
- Если гусь пропал – значит, его украл водяной.
- Увидеть в этот день стаю летящих гусей – к скорым холодам.
- Гуси высоко летят – к большому половодью весной и морозам на Покров. Летят низко – воды весной будет мало. Еще эта примета сулит скорый снегопад.
- Дикие гуси сидят на земле – к теплой осени. На одной ноге стоят – к заморозкам. В воде плавают – к резкому потеплению.
- Утки в пруду ныряют – к дождю.
- Чтобы в этот день оказать человеку свое расположение, надо подарить ему гуся и выпить с ним на двоих бокал вина.
- Святому Никите в его праздник следует молиться о выздоровлении больных младенцев, а также о здоровье домашней птицы.
- Поесть 28 сентября репы – обезопасить себя от зубной боли на весь год.
- Дальние переезды в этот день пройдут благополучно.
- Тот, кто родился 28 сентября, будет жить очень долго.
Именины сегодня отмечают: Леонид, Евдокия, Людмила, Мария, Герасим, Степан, Никита, Яков, Макар, Андрей.
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