28 января — Павлов день да День колдунов. Без Интернета сегодня справитесь?

28 января на Руси говорили — «Петр и Павел день прибавил». Да, да! Зима уже не пугала, потому как весна не за горами. Знать о себе даёт сейчас… буквально… наглядно: дни становятся заметно длиннее, а ночи короче. Впрочем, обольщаться не стоит. Впереди ещё февраль — тот самый «лютый» — так что морозы ещё будут, да какие. Павлов день, кстати, о них способен предупредить — на погодные приметы богат:

Синицы утром щебечут под окном и ищут укрытие – ударят сильные морозы и начнется метель.

Дует сильный ветер — лето будет дождливым.

Каркают вороны – жди оттепели.

Ветер дует – в этом году будет много и снега, и дождя.

На небе много звезд – ожидай хорошего урожая льна.

На северной стороне видны тучи – мороз будет крепчать.

Звезды мерцают – жди похолодания. Тусклый звездный свет – будет оттепель.

Сильный снегопад – ночью ударят морозы.

Вороны прячутся к морозам.

Воробьи сидят на деревьях и не чирикают – скоро пойдет снег.

Ворон на Севере громко закаркал в полдень – примета к тому, что будет мороз. На Юге – жди оттепели.

Слышен щебет снегирей – к перемене погоды.

Что же касается Дня колдунов. По поверьям 28 января колдуны и ведьмы передают свой опыт юным подмастерьям. Причём делают это на практике, потому сегодня не исключены… мягко говоря… чудеса, устроенные «юными» ведьмами и чародеями. Тренируются ведь они, где и на ком попало.

А ещё не забудьте сегодня задобрить Домового! У него нынче праздник под названием «Кудесы» — очень ждёт угощений! И не бойтесь его. Домовой из когорты тех дивных и справедливых существ, которые на добро всегда отвечают добром, а на зло и невнимание… сами понимаете. Так что постарайтесь подружиться с ним и счастье да порядок вашему дому обеспечены. Повод наладить отношения сегодня просто-таки замечательный!

Именины 28 января также отмечают и «человеки»: Елена, Вениамин, Гавриил, Иван, Максим, Павел, Прохор.

К слову, сегодня у вас может появиться масса свободного времени для того, чтобы и с Домовым пообщаться, и к погоде-природе присмотреться да растолковать их приметы! В календаре знаменательных дат последнее воскресенье января отмечен как День БЕЗ Интернета. Что бы это значило? Инициаторы праздника предполагают, что всё прогрессивное человечество сегодня должно отложить на дальнюю полку свои компьютеры-планшеты и выбраться из Всемирной паутины в реальный мир. Встретиться с себе подобными «оффлайн», подышать свежим воздухом, уделить побольше внимание своему хобби… Книжку с запахом книжки полистать, в конце-концов! Поговаривают, что с каждым годом у даты этой становится всё больше сторонников. А вы рискнёте примкнуть к армии тех, кто праздник поддерживает делом? Попробуйте. Знатоки уверяют, что мир за окном гораздо интереснее и красочнее, чем его виртуальный «двойник».

