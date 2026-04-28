29 апреля — Арина-рассадница да Навий день

Название дня говорит само за себя — на Арину-рассадницу предки наши особое внимание уделяли огородам да садам. Садили овощи (капусту да огурцы) и белили деревья, в частности.

А ещё к 29 апреля завершался разлив рек и они входили в нужное русло. Правда, оставляли после своего «буянства» размытые берега и смытые мосты. Именно поэтому этот день в народе также называли «Ирина — урви берега».

Церковь же нынче чтит память мученицы Ирины. Вела она праведную жизнь, проповедовала веру в Христа, за что и была замучена до смерти вместе со своими сёстрами.

Что же касается погоды, то считалось — после 29 апреля окончательно устанавливаются тёплые и солнечные дни. Приметы таковы:

Зацвела ольха – можно сеять гречиху.

Орешник «запылал» – лес пора сажать.

Овраги «играют», а потом подмерзают – помех урожаю будет много.

Именины сегодня отмечают: Тимофей, Леонид, Михаил, Павел, Ника, Галина, Ирина.

А славяне 29 апреля именовали — Навий день. Принято было посещать места захоронения усопших родственников и приносить им требы. Давно же умершим близким требы опускали в воду, приговаривая:

Свети, свети, Солнышко!

Дам тебе яичко, Как курочка снесет в дубраве, Отнеси его до раю, Пусть все души радует.

* Треба — это славянский термин, который обозначает богослужение или приношение, а также жертву или отправление таинства, священного обряда. «Треба» по-славянски означает «Творю Боговой душе» ( «Т» — тею (творю), «Р» — Ра (Бог), «Б» — ба (душа)). Требы славян — это предметы обихода, пища, которые сделаны своими руками. Еда состояла из кутьи, пирогов, калачей, блинов, сырников, крашеных яиц, вина, пива.

