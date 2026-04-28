29 апреля — Арина-рассадница да Навий день

Название дня говорит само за себя — на Арину-рассадницу предки наши особое внимание уделяли огородам да садам. Садили овощи (капусту да огурцы) и белили деревья, в частности.
А ещё к 29 апреля завершался разлив рек и они входили в нужное русло. Правда, оставляли после своего «буянства» размытые берега и смытые мосты. Именно поэтому этот день в народе также называли «Ирина — урви берега».
Церковь же нынче чтит память мученицы Ирины. Вела она праведную жизнь, проповедовала веру в Христа, за что и была замучена до смерти вместе со своими сёстрами.
Что же касается погоды, то считалось — после 29 апреля окончательно устанавливаются тёплые и солнечные дни. Приметы таковы:
- Зацвела ольха – можно сеять гречиху.
- Орешник «запылал» – лес пора сажать.
- Овраги «играют», а потом подмерзают – помех урожаю будет много.
Именины сегодня отмечают: Тимофей, Леонид, Михаил, Павел, Ника, Галина, Ирина.
А славяне 29 апреля именовали — Навий день. Принято было посещать места захоронения усопших родственников и приносить им требы. Давно же умершим близким требы опускали в воду, приговаривая:
Дам тебе яичко,
Как курочка снесет в дубраве,
Отнеси его до раю,
Пусть все души радует.
С тегами: календарь
