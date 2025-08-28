29 августа – Ореховый Спас. Ищите тройчатку!

Ореховый Спас, который в России отмечают 29 августа, — третий по счёту (после Яблочного и Медового). Традиция дня — освящаются в храме орехи, собранные накануне. Кроме того, примечают: чем больше орехов в лесу, тем больше хлеба в полях будет на следующий год. А ещё нужно постараться и найти орешек-двойчатку или тройчатку (2-3 ореха на одной ветке). Такая находка сулит богатство на весь год.

Ореховый Спас в народе считался женским праздником. В этот день ни молодым девушкам, ни замужним бабам не дозволялось работать. После церковной службы женщины ходили друг к другу в гости с угощениями, веселились, отдыхали.

В некоторых областях на Спас было принято освящать источники и новые колодцы, ходить к родникам и набирать воду. Хорошей приметой считалось обойти источник или колодец по кругу. Этот ритуал символизирует замыкание очередного лета, окончание цикла полевых работ и подготовку к зиме. А деревенские знахари 29 августа заговаривали укусы насекомых, собак и диких зверей.

Ореховый, или Холщовый Спас приурочен к событию, которое произошло при жизни Иисуса Христа. Правитель сирийского города Эдесса Авгарь болел проказой. Он верил, что Иисус может исцелить его от болезни. Авгарь написал ему письмо и отправил с ним живописца Ананию, чтобы тот передал его и нарисовал портрет Сына Божьего.

Прибыв в Палестину, художник увидел Христа, окруженного толпой людей. Не имея возможности пробраться к Иисусу, Анания встал на высокий камень и пытался изобразить портрет. Попытка не увенчалась успехом. Христос заметил художника и приказал принести воду и полотенце (убрус). Он умылся и вытер лицо. На полотенце отпечатался его образ. Иисус отдал убрус Ананию и послал с ним обратно в Эдессу своего ученика. Авгарь при помощи этого полотенца исцелился от проказы. Жители Эдессы считали убрус великой святыней и поклонялись ему. 29 августа 944 года по приказу императора Константина его перевезли в Константинополь. В 1204 году, во времена крестового похода, святыня была утеряна.

Приметы дня:

Лодки на воде стоят спокойно – к тихой, безветренной осени и мягкой зиме.

В небе видно улетающих журавлей – к морозам на Покров. Журавлей видно в поле – к поздней зиме.

Много орехов – много хлеба.

Найти в Ореховый Спас орех-двойчатку или тройчатку – к богатству.

Наступить даже на крошку хлеба в этот день – грех.

Отправиться в этот день в дорогу – к благоприятному пути, задуманное пройдет успешно.

Тот, кто родился 29 августа, редко вырастает красивым. Но ему от природы даны тайные знания.

Именины сегодня отмечают: Яков, Александр, Анна, Герасим, Степан.

голоса Оцените материал

Просмотры: 3