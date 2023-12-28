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фото: pikist.com

29 декабря – Агеев день. На Руси считали, что этот Святой наставлял на праведный путь

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 18:49 28.12.2023

В народе говорили, что за два дня до Новогодья земля, словно чувствуя приближение праздника, спешила принарядиться. Спиридон ее солнцем золотил, Никола снегом порошил, а Агей инеем серебрил, широко и щедро развешивая вокруг хрупкие ледяные кружева. А «если иней кругом рясный, то Ананий будет красным (30 декабря)», да и святки порадуют теплом и солнцем.

Также эти сутки именовали — Агей, Аггей-инесей, Аггей-зимоуказчик, почитая память святого Агея, который известен как один из последних пророков Ветхого Завета, который жил примерно в IV веке. Именно Агею приписывают различные пророчества, которые адресованы иудейскому царю Зоровавелю, а также первосвященнику Исусу, которых пророк упрекает в бездействии. Именно Агей побуждал представителей власти продолжить реставрацию храма в Иерусалиме, которая ранее была приостановлена по инициативе прошлого правителя. Сведений о жизни Агея практически не сохранилось, но в предании сказано, что в ранней юности он пришел в Иудею из Вавилона и предсказал возвращение своего народа из египетского плена. Скончался Агей в Иерусалиме, где и был похоронен.

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На Руси считали, что этот Святой наставлял на праведный путь и награждал трудолюбие. Люди, родившиеся в этот день, почитались как удачливые и трудолюбивые хозяева. Верили также наши предки, что Агей ратует за чистоту человеческой души.

А ещё этой ночью, по народному обычаю, разжигали костры и бросали в них человечков, сделанных из снега. Если пламя быстро угасало, то на Святки ожидалась солнечная и ясная погода.

Были и другие приметы дня:

  • Сегодняшний иней сулит теплую погоду на Святки, если стоит мороз – значит, холода до Крещения продержатся.
  • Каков Агей, таков и апрель.
  • Если сильный мороз рисовал узоры на стеклах – морозу еще 20 дней быть.
  • Если день на Аггея ясный – то и 30 декабря ясно будет.
  • На Аггея холодно – зима будет лютая.
  • Если сегодня ветрено, а снег привалил к заборам вплотную – лето будет плохое, промежуток остался – к урожаю.
Именины сегодня отмечают: Макар, Аркадий, Владимир, Павел, Александр, Софья, Петр, Илья, Николай.
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