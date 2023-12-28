29 декабря – Агеев день. На Руси считали, что этот Святой наставлял на праведный путь

В народе говорили, что за два дня до Новогодья земля, словно чувствуя приближение праздника, спешила принарядиться. Спиридон ее солнцем золотил, Никола снегом порошил, а Агей инеем серебрил, широко и щедро развешивая вокруг хрупкие ледяные кружева. А «если иней кругом рясный, то Ананий будет красным (30 декабря)», да и святки порадуют теплом и солнцем.

Также эти сутки именовали — Агей, Аггей-инесей, Аггей-зимоуказчик, почитая память святого Агея, который известен как один из последних пророков Ветхого Завета, который жил примерно в IV веке. Именно Агею приписывают различные пророчества, которые адресованы иудейскому царю Зоровавелю, а также первосвященнику Исусу, которых пророк упрекает в бездействии. Именно Агей побуждал представителей власти продолжить реставрацию храма в Иерусалиме, которая ранее была приостановлена по инициативе прошлого правителя. Сведений о жизни Агея практически не сохранилось, но в предании сказано, что в ранней юности он пришел в Иудею из Вавилона и предсказал возвращение своего народа из египетского плена. Скончался Агей в Иерусалиме, где и был похоронен.

На Руси считали, что этот Святой наставлял на праведный путь и награждал трудолюбие. Люди, родившиеся в этот день, почитались как удачливые и трудолюбивые хозяева. Верили также наши предки, что Агей ратует за чистоту человеческой души.

А ещё этой ночью, по народному обычаю, разжигали костры и бросали в них человечков, сделанных из снега. Если пламя быстро угасало, то на Святки ожидалась солнечная и ясная погода.

Были и другие приметы дня:

Сегодняшний иней сулит теплую погоду на Святки, если стоит мороз – значит, холода до Крещения продержатся.

Каков Агей, таков и апрель.

Если сильный мороз рисовал узоры на стеклах – морозу еще 20 дней быть.

Если день на Аггея ясный – то и 30 декабря ясно будет.

На Аггея холодно – зима будет лютая.

Если сегодня ветрено, а снег привалил к заборам вплотную – лето будет плохое, промежуток остался – к урожаю.

Именины сегодня отмечают: Макар, Аркадий, Владимир, Павел, Александр, Софья, Петр, Илья, Николай.