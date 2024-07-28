29 июля – День Афиногена. Птицы поют всё тише

Как ни печально, но в старину говорили, что с 29 июля всё сильнее чувствуется приближение осенних дней. И птицы поют всё тише, и становится прохладнее, а ночью и вовсе холодает.

Этот день предки наши проводили за работой в поле. Туда отправлялись целыми селами, а после — пели песни. Впереди обычно шел хозяин вместе со снопом, а уже за ним — работники. Зерно, которое стояло в доме в первом снопе, часто использовали для лечения болезней. Несколько несжатых 29 июля колосьев также оставляли на поле, что, согласно поверью, позволяло получить богатый урожай. Их нельзя было срывать, так как они, по приметам, предназначались для славянского бога в качестве жертвы.

Церковь нынче чтит память Афиногена и девяти его учеников, которые пострадали за веру во Христа во время гонений, организованных на территории города Севастия. Однажды местный правитель по имени Филомарх устроил праздник, посвященный языческим богам, приказав горожанам принести жертвы для идолов. Однако многие севастийцы отказались это делать, поскольку исповедовали христианскую веру. В результате правитель приказал избить отступников. Выяснилось, что христианство в Севастии было распространено благодаря Афиногену, которого решили арестовать. Воины отправились в храм, но застали там только 10 учеников Афиногена, схватили их и подвергли мучениям. Сам Афиноген явился к правителю и попросил освободить невиновных людей. Однако его самого также заточили в темницу вместе с его учениками. После суда все они были сначала подвернуты большому количеству мучений, а затем казнены. Перед смертью Афиноген смог услышать голос Бога, который обещал мучителям гибель в аду, а самим мученикам – встречу в раю.

Приметы на сегодня:

Теплый день – к своевременному сбору урожая.

Дождливая погода предвещает неурожайный год.

В лес идти сегодня – к серьезной опасности. Чтобы обезопасить себя от козней нечистой силы, запрещено также рубить и колоть дрова, рвать грибы и даже громко смеяться и разговаривать, проходя мимо леса.

Морковная ботва склонилась к земле – к дождю.

Густой туман – к хорошему урожаю грибов.

Если в этот день помолиться Солнцу – ясная погода установится надолго.

Посторонние звуки с неба в ясный вечерний день – к дождю.

Коршуны в небе парят – к зною.

Роса в траве держится до обеда – к жаркой погоде.

Ночной град 29 июля – большая редкость.

Закатные облака с желтизной – к дождю на следующее утро.

Листья каштана сегодня особенно сочные, блестящие – к непогоде.

Найти сегодня раздвоенный ржаной колос (спорынью) – к богатству на всю оставшуюся жизнь. Человек, который нашел спорынью, не будет знать ни голода, ни бедности.

Именины сегодня отмечают: Петр, Яков, Иван, Федор, Павел, Алевтина, Валентина, Юлия.

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