29 июня – День Тихона. Лето созрело…

29 июня, считали в народе, заканчивается молодое лето, начинается зрелое. Говорили: «На Тихона и солнце тише идет, и птицы в этот день не поют, кроме соловья и кукушки». Старались в этот день готовить снадобья, потому как были уверены, что травы нынче приобретают особую целебную силу.

А ещё в этот день крестьяне обязательно устраивали толоку. Так называли пир для собранных на помощь соседям работников: их звали для того, чтобы вывозить да разравнивать на полях навоз. Их угощали обедом, брагой и вином. Пиршество обязательно заканчивалось играми да песнями. Само название этого действа – «толока» – означало работу за еду.

Церковь же сегодня чтит память святого Тихона, жившего на острове Кипр в городе Амафунта. Прославился он тем, что боролся с проявлением язычества, уничтожал капища и проповедовал христианство. При этом Тихон, гласят легенды, был весьма милосердным и добрым человеком. Ему, к слову, молились, прося подарить богатый урожай. Также считали, что молитва Тихону поможет умерить зубную боль.

Что касается погодных примет:

На день Тихона все затихает. Нужно сказать, что эта примета впоследствии была доказана научно. Так, астрономы подсчитали, что в конце июня месяца, как раз к 29 июня, Земля начинает двигаться по орбите несколько медленнее, чем, например, в январе.

Папоротник с утра листочки свернул – завтра жди солнца и жары.

Гвоздика, полевой вьюнок и одуванчик цветы закрыли – быть дождю.

Камыш, телорез и остролист как будто «заплакали» – к скорому ненастью.

Цветная радуга в белую перешла – ненастье прекратится.

Чем меньше дождевые капли, тем дольше осадкам и капать.

Пузыри на воде – ненастье затянется.

Радуга уперлась в ручей – жди осадков.

На лугу кузнечики умолкли – скоро закапает.

Парит – дождь ударит.

Река убыла – к дождям, прибыла – к погожему дню.

Воробышки веселятся и играют – погода будет хорошей.

Скот пьет мало, а днем дремлет – жди непогоды.

Быки принюхиваются – к дождю.

Телята с задранными хвостиками бегают – ненастье будет.

При засухе рыба не клюет – скоро будут ливни.

Вечером туман опустился вниз и лег на землю – погода улучшится.

На востоке перистые облака появились – погода не испортится. Узнайте больше: "Подземная война": в здании Панорамы Севастополя нашли уцелевшим ценное полотно

Именины сегодня отмечают: Ефрем, Константин, Михаил.

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