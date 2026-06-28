Прямо сейчас:
Главная | Актуально | 29 июня – День Тихона. Лето созрело…
Новости Республики
29 июня – День Тихона. Лето созрело…

29 июня – День Тихона. Лето созрело…

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 22:34 28.06.2026

29 июня, считали в народе, заканчивается молодое лето, начинается зрелое. Говорили: «На Тихона и солнце тише идет, и птицы в этот день не поют, кроме соловья и кукушки». Старались в этот день готовить снадобья, потому как были уверены, что травы нынче приобретают особую целебную силу.

А ещё в этот день крестьяне обязательно устраивали толоку. Так называли пир для собранных на помощь соседям работников: их звали для того, чтобы вывозить да разравнивать на полях навоз. Их угощали обедом, брагой и вином. Пиршество обязательно заканчивалось играми да песнями. Само название этого действа – «толока» – означало работу за еду.

Церковь же сегодня чтит память святого Тихона, жившего на острове Кипр в городе Амафунта. Прославился он тем, что боролся с проявлением язычества, уничтожал капища и проповедовал христианство. При этом Тихон, гласят легенды, был весьма милосердным и добрым человеком. Ему, к слову, молились, прося подарить богатый урожай. Также считали, что молитва Тихону поможет умерить зубную боль.

Что касается погодных примет:

  • На день Тихона все затихает. Нужно сказать, что эта примета впоследствии была доказана научно. Так, астрономы подсчитали, что в конце июня месяца, как раз к 29 июня, Земля начинает двигаться по орбите несколько медленнее, чем, например, в январе.
  • Папоротник с утра листочки свернул – завтра жди солнца и жары.
  • Гвоздика, полевой вьюнок и одуванчик цветы закрыли – быть дождю.
  • Камыш, телорез и остролист как будто «заплакали» – к скорому ненастью.
  • Цветная радуга в белую перешла – ненастье прекратится.
  • Чем меньше дождевые капли, тем дольше осадкам и капать.
  • Пузыри на воде – ненастье затянется.
  • Радуга уперлась в ручей – жди осадков.
  • На лугу кузнечики умолкли – скоро закапает.
  • Парит – дождь ударит.
  • Река убыла – к дождям, прибыла – к погожему дню.
  • Воробышки веселятся и играют – погода будет хорошей.
  • Скот пьет мало, а днем дремлет – жди непогоды.
  • Быки принюхиваются – к дождю.
  • Телята с задранными хвостиками бегают – ненастье будет.
  • При засухе рыба не клюет – скоро будут ливни.
  • Вечером туман опустился вниз и лег на землю – погода улучшится.
  • На востоке перистые облака появились – погода не испортится.
Узнайте больше:  "Подземная война": в здании Панорамы Севастополя нашли уцелевшим ценное полотно
Именины сегодня отмечают: Ефрем, Константин, Михаил.
Просмотры: 2 119

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Подписаться
Уведомить о

0 комментариев
Новые
Старые Популярные

С тегами:

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.