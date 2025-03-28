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29 марта - Саввин да Тележный день. А у вас есть телега?
фото: pxhere.com

29 марта — Саввин да Тележный день. А у вас есть телега?

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 20:36 28.03.2025

Церковь 29 марта чтит память мученика Саввина Ермопольского (Египетского). Жил в 3 веке. Пострадал за свою исключительную веру в христианство — был утоплен в реке.

В народе же этот день посвящали осмотру телег. Готовили их к очередному весенне-летнему сезону. Бытовал обычай:  впрягали лошадь в телегу и проезжали до околицы и обратно до дома. Считалось, что такой путь несет удачу в делах на летний период.

  • 29 марта тепло? Весна будет такой же.
  • Облака плывут высоко – к хорошей погоде.
  • На Трофима сверху печет, а снизу течет.
  • На Саввина солнца хоть и нету, а вода все одно бежит.
  • Разноцветные солнечные лучи обещают дожди.
  • Обилие ручьев 29 марта — к дождливому лету.
  • Одновременный прилет большого числа птиц говорит о том, что сезон будет теплым.
  • Воробьи купаются и громко чирикают —  дни будут погожими.
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Именины сегодня отмечают: Александр, Павел, Денис, Иван, Роман, Трофим, Емельян и Юлиан.

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