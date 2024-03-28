29 марта — Саввин или Тележный день

Церковь 29 марта чтит память мученика Саввина Ермопольского (Египетского). Жил в 3 веке. Пострадал за свою исключительную веру в христианство — был утоплен в реке.

В народе же этот день посвящали осмотру телег. Готовили их к очередному весенне-летнему сезону. Бытовал обычай: впрягали лошадь в телегу и проезжали до околицы и обратно до дома. Считалось, что такой путь несет удачу в делах на летний период.

29 марта тепло? Весна будет такой же.

Облака плывут высоко – к хорошей погоде.

На Трофима сверху печет, а снизу течет.

На Саввина солнца хоть и нету, а вода все одно бежит.

Разноцветные солнечные лучи обещают дожди.

Обилие ручьев 29 марта — к дождливому лету.

Одновременный прилет большого числа птиц говорит о том, что сезон будет теплым.

Воробьи купаются и громко чирикают — дни будут погожими.

Именины сегодня отмечают: Александр, Павел, Денис, Иван, Роман, Трофим, Емельян и Юлиан.