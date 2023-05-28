29 мая – Федор Житник. Говорят: несчастливый день, и... ешьте кашу

В народе 29 мая считали одним из самых несчастливых дней в году. При этом, правда, чёткого объяснения, почему сутки получили столь непростую славу, — нет.

Церковь же нынче чтит память святого Федора. Был он родом из богатой семьи, жившей в Египте. Из родного дома в монастырь ушёл рано. Позже он встретился с Великим Пахомием и стал жить у него. Как только Пахом умер, Федор начал управлять Тавеннисским монастырем и Фиваидским жилищем. Известный чудотворец скончался в старости.

Наши предки же прозвали Федора Житником. Говорили: «У Житника одна забота – поле ячменное заборонить». Готовили ячневую, пшенную, манную или гречневую кашу – это было традиционное блюдо для 29 мая, поскольку в этот день молились о хорошем урожае зерновых и злаков. Узнайте больше: В Крыму сегодня стартует операция «Нетрезвый водитель». ГИБДД обещает массовые проверки на дорогах

Приметы дня:

Зацвела рябина – скоро наступят по-настоящему теплые дни. Если же рябина зацветёт поздно — осень будет продолжительной и суровой. На рябине много ягод? Зима будет очень холодной.

Гром гремит 29 мая – будет хороший урожай зерна.

Собака лежит на земле, высунув язык – в ближайшие дни установится теплая погода.

Лягушки квакают во время дождя – погода вскоре улучшится.

Бабочки остались в укрытиях после дождя – ненастье продолжится.

Показались кувшинки – ночных заморозков больше не будет.

Именины сегодня отмечают: Александр, Аркадий, Георгий, Ефрем, Модест, Муза, Николай, Петр, Федор.

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