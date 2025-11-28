29 ноября – день апостола Матвея. Ветродуй. Дома не свистите!

29 ноября, говорили в народе, наступает ранняя зима. Утренние часы уже будут стабильно морозными, но оттепели возможны. Правда, чем теплее в эти дни на улице, тем суровее и холоднее будут зимние месяцы. Часто на Матвея был порывистый и сильный ветер. Поэтому, в народе эти сутки именовали Ветродуем. Особо тяжелую работу сегодня не выполняли. Люди просто ходили друг к другу в гости, проводили время за беседами. Встречали визитёров с хлебом-солью и обильным угощением. Но учитывали при этом, что начался Рождественский пост, а он довольно строгий — здесь.

Церковь же 29 ноября почитает память Левия Матвея — одного из 12 апостолов и учеников Иисуса Христа. Известно о нем не слишком много. В писании говорится, что ранее Матвей работал сборщиком податей, но когда Христос встретил его, то велел последовать за ним. Впоследствии Матвей проповедовал христианство и был казнен на территории современной Грузии в римской крепости Апасарос за проповедь. Традиционно Левия Матвея считают автором Евангелия от Матвея, которое было написано а арамейском языке.

Приметы дня:

Чем сильнее оттепель на Матфея – тем холоднее будет зимой.

Ветер подул – до середины декабря будут вьюги и бураны.

Снег выпал – не растает до половодья.

Если ветер сильно разбушевался, бросьте в его направлении горсть сырой крупы, и он скоро утихнет.

Облака низко по небу плывут – к морозу.

Если в этот день вам кто-то дал совет – можете смело следовать ему. Советы 29 ноября, как правило, верные.

У некоторых людей особенно обостряется интуиция. Ей тоже следует доверять.

Надеть что-либо наизнанку при выходе из дому – пути не будет.

Свистеть в доме – тараканы заведутся.

Присесть в этот день на стол – накликать на себя несчастье.

Разговаривать с кем-либо через порог – к ссоре с этим человеком.

Разгуливать по дому в одном носке, чулке или тапочке – к потере одного из родителей.

Именины дня сегодня отмечают: Макар, Виктор, Иван, Матвей, Федор, Михаил, Дмитрий, Сергей, Василий, Николай.

