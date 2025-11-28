Прямо сейчас:
Главная | Актуально | 29 ноября – день апостола Матвея. Ветродуй. Дома не свистите!
Новости Республики
29 ноября – день апостола Матвея. Ветродуй. Дома не свистите!
фото: фото: Free-Photos (pixabay.com)

29 ноября – день апостола Матвея. Ветродуй. Дома не свистите!

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 17:44 28.11.2025

29 ноября, говорили в народе, наступает ранняя зима. Утренние часы уже будут стабильно морозными, но оттепели возможны. Правда, чем теплее в эти дни на улице, тем суровее и холоднее будут зимние месяцы. Часто на Матвея был порывистый и сильный ветер. Поэтому, в народе эти сутки именовали Ветродуем. Особо тяжелую работу сегодня не выполняли. Люди просто ходили друг к другу в гости, проводили время за беседами. Встречали визитёров с хлебом-солью и обильным угощением. Но учитывали при этом, что начался Рождественский пост, а он довольно строгий — здесь.

Церковь же 29 ноября почитает память Левия Матвея — одного из 12 апостолов и учеников Иисуса Христа. Известно о нем не слишком много. В писании говорится, что ранее Матвей работал сборщиком податей, но когда Христос встретил его, то велел последовать за ним. Впоследствии Матвей проповедовал христианство и был казнен на территории современной Грузии в римской крепости Апасарос за проповедь. Традиционно Левия Матвея считают автором Евангелия от Матвея, которое было написано а арамейском языке.

Узнайте больше:  25 ноября – день Иоанна Милостивого. Матери сегодня за детей молятся

Приметы дня:

  • Чем сильнее оттепель на Матфея – тем холоднее будет зимой.
  • Ветер подул – до середины декабря будут вьюги и бураны.
  • Снег выпал – не растает до половодья.
  • Если ветер сильно разбушевался, бросьте в его направлении горсть сырой крупы, и он скоро утихнет.
  • Облака низко по небу плывут – к морозу.
  • Если в этот день вам кто-то дал совет – можете смело следовать ему. Советы 29 ноября, как правило, верные.
  • У некоторых людей особенно обостряется интуиция. Ей тоже следует доверять.
  • Надеть что-либо наизнанку при выходе из дому – пути не будет.
  • Свистеть в доме – тараканы заведутся.
  • Присесть в этот день на стол – накликать на себя несчастье.
  • Разговаривать с кем-либо через порог – к ссоре с этим человеком.
  • Разгуливать по дому в одном носке, чулке или тапочке – к потере одного из родителей.

Именины дня сегодня отмечают: Макар, Виктор, Иван, Матвей, Федор, Михаил, Дмитрий, Сергей, Василий, Николай.

Просмотры: 11

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Подписаться
Уведомить о

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.