29 ноября – день апостола Матвея. Ветродуй. Дома не свистите!

29 ноября, говорили в народе, наступает ранняя зима. Утренние часы уже будут стабильно морозными, но оттепели возможны. Правда, чем теплее в эти дни на улице, тем суровее и холоднее будут зимние месяцы. Часто на Матвея был порывистый и сильный ветер. Поэтому, в народе эти сутки именовали Ветродуем. Особо тяжелую работу сегодня не выполняли. Люди просто ходили друг к другу в гости, проводили время за беседами. Встречали визитёров с хлебом-солью и обильным угощением. Но учитывали при этом, что начался Рождественский пост, а он довольно строгий — здесь.
Церковь же 29 ноября почитает память Левия Матвея — одного из 12 апостолов и учеников Иисуса Христа. Известно о нем не слишком много. В писании говорится, что ранее Матвей работал сборщиком податей, но когда Христос встретил его, то велел последовать за ним. Впоследствии Матвей проповедовал христианство и был казнен на территории современной Грузии в римской крепости Апасарос за проповедь. Традиционно Левия Матвея считают автором Евангелия от Матвея, которое было написано а арамейском языке.
Приметы дня:
- Чем сильнее оттепель на Матфея – тем холоднее будет зимой.
- Ветер подул – до середины декабря будут вьюги и бураны.
- Снег выпал – не растает до половодья.
- Если ветер сильно разбушевался, бросьте в его направлении горсть сырой крупы, и он скоро утихнет.
- Облака низко по небу плывут – к морозу.
- Если в этот день вам кто-то дал совет – можете смело следовать ему. Советы 29 ноября, как правило, верные.
- У некоторых людей особенно обостряется интуиция. Ей тоже следует доверять.
- Надеть что-либо наизнанку при выходе из дому – пути не будет.
- Свистеть в доме – тараканы заведутся.
- Присесть в этот день на стол – накликать на себя несчастье.
- Разговаривать с кем-либо через порог – к ссоре с этим человеком.
- Разгуливать по дому в одном носке, чулке или тапочке – к потере одного из родителей.
Именины дня сегодня отмечают: Макар, Виктор, Иван, Матвей, Федор, Михаил, Дмитрий, Сергей, Василий, Николай.
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись! С тегами: календарь
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!
С тегами: календарь