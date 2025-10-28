29 октября – Лонгин Сотник. Не стойте в воротах — можно «подцепить» нечистую

Кто такой Святой Лонгин — покровитель этого дня? Он стоял на страже у Гроба и Креста Господня. Ему молились об исцелении глазных заболеваний, но самое главное: в народном сознании он был сторожем, ограждающим дом от всякой нечисти. Наши предки верили, что Лонгин стоит на границе у ворот между враждебным, опасным, чужим миром и домом и охраняет людей.

К слову, в народе в принципе считали, что ворота – это самое опасное для человека место, ведь здесь всегда подстерегала нечистая сила. Для защиты над воротами крестьяне размещали либо образ святого заступника, либо сретенскую или венчальную свечу. Также в роли оберега мог выступать какой-либо металлический острый предмет, например, коса, серп или зубья бороны. Еще у забора сажали или втыкали в его щели колючие растения, как-то терновник, боярышник, можжевельник и ежевику.

Приметы дня:

Луна бледная и мутная – будет снег и мороз.

Яркое звездное небо – к хорошей погоде, тусклое – к снегу и дождю.

Если гусь стоит на одной лапе – похолодает.

Если солнце все в облачках, как в тумане – будет ненастье.

Ветер дует с севера – значит, дождя не будет, а небо станет ясным.

Если листья пожелтели, но практически не опадают, то морозы будут не скоро.

Ворона всегда садится клювом в сторону ветра.

Возникновение продолжительных туманов – к оттепели.

Именины сегодня отмечают: Леонтий, Терентий, Иван, Кузьма, Евгений, Алексей, Георгий.

голоса Оцените материал

Просмотры: 2 118