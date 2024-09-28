29 сентября – День Ефимии. Снятся вещие сны! Запоминайте...

А ещё день 29 сентября в народе именовали — «птичья костка», «голошенье», Людмила Перехвальная, святая Ефимия. Всё потому, что эти сутки посвящали перелётным певчим птицам. Причём за ними не только наблюдали, но и старались поймать, чтобы оставить в доме на зимовку. Нежный щебет синичек, задорная трель щегла, воробьиное чириканье скрашивали крестьянской семье жизнь долгими зимними вечерами. Ранней весной пташек полагалось выпустить.

29 сентября было принято гадать на погоду. Ворожили, к слову, на птичьих косточках — после еды смотрели на кости птицы и судили:

если кости тонкие – зима будет теплой, а весна – ранней. Толстая кость под слоем жира предвещала холода и позднюю весну. Отсюда и пошло одно из народных названий дня: «птичья костка».

Церковь же 29 сентября почитает память святой Ефимии Всехвальной, которая, согласно Священному писанию, жила в Халкидоне в III-IV веке и происходила из семьи праведных христиан, а потому, в Бога уверовала с самого детства. В то время достаточно часто организовывались массовые гонения на последователей христианской веры, а потому, эти события непосредственно повлияли и на жизнь Ефимии. Однажды правитель города велел всем жителям собраться на праздник, посвященный богу Марсу. Однако в то же время свое служение совершала местная христианская община, за что все ее члены были арестованы. Всех христиан представили императору, который должен был совершить над ними суд. И только Ефимию правитель оставил в городе, поскольку попытался ее соблазнить. Однако девушка отвергла все ухаживания, в результате чего он подверг Ефимию различным истязаниям, но она осталась невредимой. Ефимию бросили к диким зверям, которые не тронули ее, и только медведица впоследствии ранила Ефимию, которая тут же умерла после того, как услышала голос с неба, призывавшей ее к себе. Одновременно в городе произошло землетрясение, которое разрушило все языческие храмы.