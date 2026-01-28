Прямо сейчас:
Главная | Актуально | 29 января — Петров день или Пётр-полукорм. Сутки делят зиму на две части
Новости Республики
29 января - Петров день или Пётр-полукорм

29 января — Петров день или Пётр-полукорм. Сутки делят зиму на две части

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 22:22 28.01.2026

29 января — день поклонения цепям (веригам) Апостола Петра. Христиане вспоминают библейское событие: в период гонений на христиан апостола Петра арестовали и по приказу царя Ирода Агриппы посадили в темницу, заковав в железные цепи. Ночью к апостолу явился ангел, чудесным образом снял вериги и вывел Петра из заточения. Позже эти цепи нашли первые христиане и стали хранить их, как священную реликвию и свидетельство Чуда.

По народным же поверьям, сегодня — Пётр-полукорм. На Руси считали, что этот день делил зиму на две части: первая её половина уже завершилась, а вместе с ней ушла и половина всех съестных заготовок да запасов. И вот тут-то начинались сомнения — хватит ли оставшихся припасов до весны, не испортятся ли они, и насколько затянутся холода? Именно поэтому 29 января к погодным приметам относились особенно трепетно. А они таковы:

  • Метет метель — лето будет дождливым.
  • Северный ветер на День Петра – жди похолодания и морозов.
  • День морозный — лето будет жарким и засушливым.
  • Говорят, что на Петра лед ломается. Но 29 января, как правило, отличается сильными морозами. По этому поводу говорили: «В этот день мороз и железо рвет, и птиц на лету бьет».
  • На Петра идет снег — на лугах будет много травы. Кроме того, можно ожидать удачной рыбалки в тёплое время года.
  • Началась вьюга – будет холодное и дождливое лето, а рыба ловиться не станет.
  • Если на закате 29 января солнце окрашено в красный цвет – на следующий день стоит ожидать морозной, но солнечной погоды.
  • Яркий месяц с крутыми рогами 29 января предвещает легкий и приятный морозец.
Узнайте больше:  Школы сбудут сообщать в МВД о детях мигрантов

Именины сегодня празднуют: Василий, Иван, Павел, Наум, Максим, Варсонофий, Неонила, Петр, Неон. Есть знакомые с такими именами? Не забудьте поздравить!

Просмотры: 3

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Подписаться
Уведомить о

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.