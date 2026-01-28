29 января — Петров день или Пётр-полукорм. Сутки делят зиму на две части

29 января — день поклонения цепям (веригам) Апостола Петра. Христиане вспоминают библейское событие: в период гонений на христиан апостола Петра арестовали и по приказу царя Ирода Агриппы посадили в темницу, заковав в железные цепи. Ночью к апостолу явился ангел, чудесным образом снял вериги и вывел Петра из заточения. Позже эти цепи нашли первые христиане и стали хранить их, как священную реликвию и свидетельство Чуда.
По народным же поверьям, сегодня — Пётр-полукорм. На Руси считали, что этот день делил зиму на две части: первая её половина уже завершилась, а вместе с ней ушла и половина всех съестных заготовок да запасов. И вот тут-то начинались сомнения — хватит ли оставшихся припасов до весны, не испортятся ли они, и насколько затянутся холода? Именно поэтому 29 января к погодным приметам относились особенно трепетно. А они таковы:
- Метет метель — лето будет дождливым.
- Северный ветер на День Петра – жди похолодания и морозов.
- День морозный — лето будет жарким и засушливым.
- Говорят, что на Петра лед ломается. Но 29 января, как правило, отличается сильными морозами. По этому поводу говорили: «В этот день мороз и железо рвет, и птиц на лету бьет».
- На Петра идет снег — на лугах будет много травы. Кроме того, можно ожидать удачной рыбалки в тёплое время года.
- Началась вьюга – будет холодное и дождливое лето, а рыба ловиться не станет.
- Если на закате 29 января солнце окрашено в красный цвет – на следующий день стоит ожидать морозной, но солнечной погоды.
- Яркий месяц с крутыми рогами 29 января предвещает легкий и приятный морозец.
Именины сегодня празднуют: Василий, Иван, Павел, Наум, Максим, Варсонофий, Неонила, Петр, Неон. Есть знакомые с такими именами? Не забудьте поздравить!
