3 августа – День Онисима, День Семена-Летопроводца. А молчание — золото…

Всё. Почти конец. По народным поверьям, 3 августа самая пора начинать прощаться с летом. До сентября, конечно, еще далеко, но по ночам уже устанавливались холодные погоды. Крестьяне сеяли озимые, собирали яблоки в садах и убирали в местах внутри амбаров, которые отведены под хранение зерновых культур.
Церковь же нынче чтит память пресвятого Онуфрия Печерского, который, согласно сведениям исследователей, жил в XII веке и был известен как монах Киево-Печерской Лавры, обитавший в Ближних пещерах – сегодня именно там находятся его нетленные мощи. По какой причине Онуфрия причислили к лику святых? Информация об этом не сохранилась. Однако известно, что Онуфрий, как и многие монахи Киево-печерской Лавры, соблюдал молчаливый затвор. К слову, Онуфрий жил в одно время с Феодором Молчальником. Именно по этой причине крестьяне тоже старались говорить как можно меньше, и всю работу выполняли молча. Считалось, что без лишней необходимости не нужно произносить лишних слов.
Приметы дня:
- Целый день идут грозовые дожди – к граду.
- Туман стелется по низинам – к теплу.
- Паук паутину не плетет – к дождю.
- Во время дождя в лесу ухают совы – скоро выглянет Солнце.
- Светлячков хорошо видно – осень наступит еще не скоро.
- Мелкие рыбки плескаются на поверхности воды – к теплу.
- Плотва на дно ушла – к сильной грозе.
- Много росы – к неурожаю льна.
- Мокрая дорога с утра – к теплу.
- Собираться до обеда в поле или в лес – дурная примета. Считается, что это к болезни.
- Тот, кто в этот день родился, должен носить подсолнух в качестве оберега.
- Считается, что после обеда в этот день заканчивается лето.
- Много желудей – к урожайному году.
- На улице тепло, но сыро – в лесу будет много грибов.
- Иней с утра на деревьях – следующий год будет урожайным.
- Домашние гуси в небо рвутся – к ранней осени.
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