3 августа – День Онисима, День Семена-Летопроводца. А молчание — золото…

Всё. Почти конец. По народным поверьям, 3 августа самая пора начинать прощаться с летом. До сентября, конечно, еще далеко, но по ночам уже устанавливались холодные погоды. Крестьяне сеяли озимые, собирали яблоки в садах и убирали в местах внутри амбаров, которые отведены под хранение зерновых культур.

Церковь же нынче чтит память пресвятого Онуфрия Печерского, который, согласно сведениям исследователей, жил в XII веке и был известен как монах Киево-Печерской Лавры, обитавший в Ближних пещерах – сегодня именно там находятся его нетленные мощи. По какой причине Онуфрия причислили к лику святых? Информация об этом не сохранилась. Однако известно, что Онуфрий, как и многие монахи Киево-печерской Лавры, соблюдал молчаливый затвор. К слову, Онуфрий жил в одно время с Феодором Молчальником. Именно по этой причине крестьяне тоже старались говорить как можно меньше, и всю работу выполняли молча. Считалось, что без лишней необходимости не нужно произносить лишних слов.