3 декабря – День Прокла. Запомните сегодняшнюю погоду

В народе говорили: «На Прокла нечисть проклинай». Считали, что это нужно было сделать именно 3 декабря для того, чтобы злые силы не навредили людям и не вышли из-под земли, где они пережидали морозные дни. Были распространены защитные заговоры, которые произносили, и приметы, в которые верили. Интересно, что они могли проходить, как в виде молитвы, так и в форме ругани. Также молились святому Проклу, осеняли себя крестным знамением, просили о том, чтобы нечисть никого не беспокоила. Все вентиляционные отверстия в избе люди часто преграждали палочками или лучинами, произнося специальный заговор. Кроме того, считали, что с 3 декабря устанавливается санный путь, а потому, часто святому Проклу молились и о благополучии и удаче в поездке.

А кто же такой Прокл? Жил он примерно в V веке и служил епископом в Константинополе. Богословию он обучался у самого Иоанна Златоуста. Получил достаточно хороший объем знаний в области Священного писания, а также овладел ораторским искусством, что и позволило ему проповедовать христианство. Известно, что именно Прокл стал свидетелем явления апостола Павла Иоанну. Уже после смерти последнего Прокл занимает пост епископа. В этом сане он активно проповедовал, всячески изобличая ересь и язычество. Помимо этого, Прокл заботился об обездоленных и прославился многочисленными чудесами. Так, в период патриаршества Прокла приключилось разрушительное землетрясение, и местные жители вместе с Проклом вышли на улицу, чтобы политься. Во время молитвы маленький мальчик был поднять на небо, после чего вернулся целым и невредимым, рассказав, что слышал пение ангелов. Слова мальчика повторили люди – и землетрясения больше не происходило. После этого многие обратились в веру.

Приметы дня:

Если в этот день пошел снег – значит, 3 июня (Елена-леносевка) будет дождь.

Сегодняшняя погода прогнозировала июньскую.

Если снегирь запел, сорока лезет под стреху – жди вьюгу.

Если тетерева расселись на верхушках деревьев – погода ожидается ясной и солнечной.

Если поленья потрескивают в печи – день будет морозным.

Если ранним утром или ночью зарядил сильный снег, но ветер слабый – днем станет солнечно и ясно.

Если перистые облачка изогнулись длинной полосой – быть метели.

Именины сегодня отмечают: Исаакий, Владимир, Арсений, Александр, Алексей, Анна, Татьяна, Фекла, Василий, Иларион.