3 февраля — Максимов день. Печём пироги, морковный торт или десерт из фиалок

Максимов день или день преподобного Максима установлен в честь и в память религиозного публициста, знаменитого деятеля русского просвещения, писателя и переводчика Максима Грека, жившего в 16 веке. Заслужил славу он тем, что был непримиримым борцом с несправедливостью на Руси. В частности, рьяно осуждал недостатки внутренней и внешней политики России, критиковал образ жизни части русского духовенства («стяжателей»), систему поддержки местных властей, «дойку» крестьян, а особенно ростовщичество в церкви, начисление процентов на проценты и т.д. Прославлен Максим Грек в лике преподобных был уже в наше время, в 1988 году, а вот в народе почитать его начали гораздо раньше — с начала 17 века.

Как отмечали Максимов день наши предки? Пекли пироги! С самыми разными начинками — мясные, яичные, грибные, рыбные… Причём угощать ими было принято не только родных и близких, но и тех, кому в этой жизни повезло меньше — нищих и бездомных. А ещё на Руси 3 февраля старались помириться с теми, с кем находились в ссоре.

Кстати, считается, что если Максима Грека хорошенько попросить о защите, то он отведёт беду и подарит надежду на будущее. Под особым покровительством святого находятся сироты и обездоленные люди.

Что касается погодных примет этого дня, то они таковы:

На Максима через тучи видна Луна – к хорошему урожаю пшеницы.

Ясное небо на Максима – пустые амбары будут и жди затяжных холодов.

А ещё в народе говорили:

Если на Максима запланированная встреча не состоялась, значит, это к добру: Бог от чего-то худого отвел.

На Максима, 3 февраля, если сотворишь доброе дело, то добро обязательно вернется.

Именинники сегодня: Максим, Илья, Евгений, Анна, Агния, Анастасия.

Если у вас есть родные-друзья с такими именами, то приготовьте им в подарок пирог! А если хотите безмерно удивить, то соорудите десерт… из фиалок. Да, да… цветы такие… нежные и прекрасные. Повод приготовить такое угощение есть! 3-е февраля в далёкой Тулузе проходит под знаком грандиозного Фестиваля фиалок.

На праздник каждый год съезжаются сотни участников из самых разных стран мира. Делятся опытом в выращивании и промышленном применении этих цветов в производстве духов, ликера и сладостей.

Вы не умеете готовить? Пироги и изысканные десерты вашим близким не «светят»? Тогда просто подарите им небольшой горшочек с фиалками — им будет приятно.

И ещё о еде. В Америке 3 февраля также отмечают «съестную» дату: Национальный день морковного торта!

Так что — вам есть, чем сегодня заняться. Готовьте! Пироги, десерты и торты! И пусть ваш дом будет полной чашей!