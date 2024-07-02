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фото: pikist.com

3 июля – день Мефодия-перепелятника. Пауки плетут паутину?

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 18:27 02.07.2024

А ещё 3 июля в народе называли Погодоуказатель и Паутинный день. Начинался период лёгкой охоты.В народе считали, что нынче нужно подстрелить хотя бы одну перепелку, чтобы возвращаться домой с добычей.

Церковь же 3 июля чтит память святого Мефодия, епископа Патарского, который жил в III-IV вв. на территории Малой Азии и был известен своим иноческим смирением. Занимался обучением своей паствы Закону Божию, старался бороться с ересью, проявляя силу характера и убеждений. После смерти Мефодия осталось большое количество его сочинений, посвященных защите христианства, толкованию Священного Писания. Также имелись сочинения с догматами против ереси, различные поучения. Известно, что в 312 году епископ был схвачен язычниками и приговорен к смерти.

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А что же погода? Приметы на сегодня:

  • На Мефодия дождь? Будет идти еще сорок дней.
  • Если пауки не плетут паутину и даже уничтожают старую — впереди затяжное ненастье с сильными ветрами.
  • Если пауки старательно плетут паутину — теплая и солнечная погода простоит еще несколько дней.
  • Если муравьи прячутся в муравейник — жди сильного ветра. Собираются в небольшие кучки? К дождю и грозе.
  • Если лебеди кричат вечером — к ненастью.
  • Жаба выползла на траву, лягушки по суше прыгать начинают, лебеди вечером раскричались – во всех этих случаях ожидай дождя.

Именины сегодня отмечают: Дмитрий, Афанасий, Инна, Римма, Наум, Глеб, Андрей, Иван, Николай.

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