3 июня – День Елены-Леносейки. Алене - льны, Константину - огурцы...

Также 3 июня называют Льносейка, Олена-льняница, Олена — ранние росы, Олена — поздние овсы, Олены — длинные льны, долгие льны, Константин-огуречник…

В этот день сеяли лён, ярицу, гречу, ячмень и позднюю пшеницу, а также сажали огурцы. Говорили: «Алене — льны, Константину — огурцы». Была и традиция, связанная с 3 июня: хозяйка, взяв старый и заранее припасенный лапоть, выходила на улицу и ногой волокла лапоть на огород, а там, бросив его на грядку с огурцами, произносила: «Как густо лапоть сей плелся, так же чтоб густо огурцы мои заплелись!»

Церковь же нынче чтит память святого царя Константина Великого и его мать Елену. Славны они тем, что немало сделали для становления православного христианства. Поэтому на Руси 3 июня вспоминают и детей царской семьи — Михаила и Федора, которые были чудотворцами Великого Мурома. В этот день также отмечается еще один праздник — Владимирской иконы Божьей матери, учрежденный в 1521 году.

Погодные приметы таковы:

Если на Олену дожди и ненастье, то и осень будет ненастной.

Если 3 июня — дождь с градом, то 3 декабря на Прокла — снег с крупой.

Луна в кругу в этот день — к пасмурной погоде.

Кукушка кукует — к хорошей погоде.

Именины сегодня отмечают: Михаил, Ярослав, Елена, Федор, Кирилл, Константин.

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