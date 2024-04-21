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фото: pikist.com

3 из 4 крымчан не готовы отказаться от наличных денег

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 12:03 21.04.2024

В опросе сервиса SuperJob приняли участие граждане из Крыма.

Только 15% крымчан готовы перейти на безналичный расчет. Большинство (73%) не хотело бы полностью отказываться от монет и банкнот исходя из соображений финансовой безопасности: «Это мои заработанные деньги, а не банка!»; «Отказ от денежной массы сильно девальвирует национальную валюту»; «Стихийное бедствие — половодье — показало, что наличка всегда нужна. Отключена электроэнергия, нет платежа по карте — не работает банкомат», — отмечают в пресс-службе сервиса. 

Готовых совсем отказаться от наличности среди мужчин чуть больше, чем среди женщин (18 и 12% соответственно). Горожане в возрасте 35—44 лет поддерживают переход на безналичную форму расчета чаще и тех, кто моложе, и тех, кто старше.

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Время проведения: 13—18 апреля 2024 года

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