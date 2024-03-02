Прямо сейчас:
Главная | Актуально | 3 марта — Ярило с овсянкой. Как зима не злится, а весна пришла
актуально в республике
фото: pikist.com

3 марта — Ярило с овсянкой. Как зима не злится, а весна пришла

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 20:59 02.03.2024

В народе 3 марта прославляли красивую птичку овсянку, появление которой знаменовало победу весны над зимой. Предки наше верили, что этой малой птахе сам Бог Солнца Ярило даровал право сообщать людям о скором потеплении. В её «говоре» они слышали призыв «Покинь сани, покинь сани!». В честь птички-малышки даже готовили ритуальное блюдо: специальные пироги из овсяной муки — «овсянки». Пекли их и надеялись, что весна поторопится и наступит быстрее.

Если же говорить о погодных приметах, то их 3 марта немало. На Руси, видя, что у погоды нынче характер переменчивый, приговаривали:  «Сверху течет — снизу морозит».

  • Облака висят высоко — жди ухудшения погоды.
  • Снег на полях лежит неровно – будет хороший урожай овощей и зерновых культур.
  • Туман – лето будет ненастным.
  • Показались бабочки-крапивницы — снег скоро растает и в этом году больше не выпадет.
  • Много рек разлилось – будет трава на заливных лугах, а также можно ждать хорошего сенокоса.
  • Много снега – будет много хлеба.
  • Ручьи потекли – урожай будет богатым.
  • Сосульки с крыш свисают – зима затянется надолго и лед на реках продержится.
  • Алая заря – вскоре снег пойдет.
  • Деревья почернели – к потеплению.
  • Деревья трещат – будут морозы.
  • Звезды сильно мерцают – к похолоданию.
  • Мало звезд – жди снегопада.
  • Почти не видно Луну на ночном небе – утром возможен снег.
  • Яркая Луна предвещает мороз, а круг вокруг нее – холода.
  • Кучевые облака – погода улучшится.
  • В печке трещат дрова – к похолоданию.
Узнайте больше:  Поздравление Сергея Аксёнова с Днем Сил специальных операций России

Именины 3 марта отмечают: Анна, Василий, Виктор, Владимир, Кузьма, Лев, Павел.

Просмотры: 2 111

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: календарь

Комментарии для сайта Cackle
календарь
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.