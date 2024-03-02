3 марта — Ярило с овсянкой. Как зима не злится, а весна пришла

В народе 3 марта прославляли красивую птичку овсянку, появление которой знаменовало победу весны над зимой. Предки наше верили, что этой малой птахе сам Бог Солнца Ярило даровал право сообщать людям о скором потеплении. В её «говоре» они слышали призыв «Покинь сани, покинь сани!». В честь птички-малышки даже готовили ритуальное блюдо: специальные пироги из овсяной муки — «овсянки». Пекли их и надеялись, что весна поторопится и наступит быстрее.

Если же говорить о погодных приметах, то их 3 марта немало. На Руси, видя, что у погоды нынче характер переменчивый, приговаривали: «Сверху течет — снизу морозит».

Облака висят высоко — жди ухудшения погоды.

Снег на полях лежит неровно – будет хороший урожай овощей и зерновых культур.

Туман – лето будет ненастным.

Показались бабочки-крапивницы — снег скоро растает и в этом году больше не выпадет.

Много рек разлилось – будет трава на заливных лугах, а также можно ждать хорошего сенокоса.

Много снега – будет много хлеба.

Ручьи потекли – урожай будет богатым.

Сосульки с крыш свисают – зима затянется надолго и лед на реках продержится.

Алая заря – вскоре снег пойдет.

Деревья почернели – к потеплению.

Деревья трещат – будут морозы.

Звезды сильно мерцают – к похолоданию.

Мало звезд – жди снегопада.

Почти не видно Луну на ночном небе – утром возможен снег.

Яркая Луна предвещает мороз, а круг вокруг нее – холода.

Кучевые облака – погода улучшится.

В печке трещат дрова – к похолоданию.

Именины 3 марта отмечают: Анна, Василий, Виктор, Владимир, Кузьма, Лев, Павел.