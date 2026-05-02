3 мая - день преподобного Федора. Умершие могут сегодня прийти...

3 мая считали в народе, небеса открывают на некоторое время свои врата, чтобы умершие могли повидаться со своими родными, за которыми они безумно скучают.

Именно из-за этих рассказов заведено в этот день ходить на могилы к близким, чтобы поговорить и поплакать. Также 3 мая зачастую окликают умерших родных. Считается, чтобы не расстраивать близких, нельзя затевать даже самые мелочные ссоры, нужно показать покойным, что в семье присутствует лишь мир и гармония, чтобы их души были спокойными. Никто не веселился в этот день, не устраивал гулянок, ведь тех, кто с халатностью относится к поминанию умерших, в скором времени ожидает черная полоса, из которой будет очень трудно выбраться.

Многие в день Окликания предков проводили ритуалы, веря, что сегодня можно помочь вылечиться больным самыми разнообразными недугами, а также уберечь себя и свою семью от невзгод. Учитывая то, что 3 мая по церковным поверьям отмечается день преподобного Федора, среди крестьян принято на окраине деревни выставлять стол с хлебом и солью. Также на столе зажигали церковные свечи. Верили, если за этим столом помолиться об урожайном годе – молитвы обязательно будут услышаны свыше.

Замечено, что в эту дату начинается нерест, поэтому рыбалка строго запрещена, так как признается большим грехом, ведь нельзя тревожить рыбу в этот период.

Народные приметы 3 марта:

День Феодора, Федор Неводник Власяничник

Молния блеснула после дождя без грома — к ясной погоде

Появление двойной или тройной радуги указывает на улучшение погоды в этот день, но сулит вскоре сильные дожди

Если соловей запел на голые деревья, то неурожай на плодовые деревья

Цветки маргариток наклонились низко, почти до самой земли — к скорому ненастью

Появились первоцвета желтые цветочки — к скорому теплу

Пласт пересохший — урожая не будет

Много еловых шишек — хлеб уродится хорошо, об урожае ржи узнают по сосне

Что вперед начнет расти: трава или рожь — то урожай богатый и принесет

Никаких важных дел обычно не планировали, не устраивали крестин и свадеб

В старину 3 мая носило определенный смысл для рыбаков, поскольку в этот день категорически воспрещалось забрасывать сети и ловить рыбу, которая в данное время метала икру

Именины у Александра, Григория, Феодора, Анастасии, Гавриила

Церковь в этот день отмечает память преподобного Федора Трихины

Преподобный Феодор Трихина, т. е. власяничник, был сыном богатых родителей и происходил из города Константинополя. В юности, оставивши для Бога родителей и богатство, и славу, он удалился из отечества в пустынную обитель во Фракии и принял монашество.

Здесь он проводил столь строгий образ жизни, что весьма истощил плоть свою, так что по лицу сделался похожим на мертвеца. В течение целых ночей он стоял на молитве и, несмотря на холод и мороз, никогда не покрывал своей головы и носил только одну колючую волосяную одежду, за что и был прозван, как сказано, власяничником или трихиною. Затем его же именем стал называться и тот монастырь, в котором святой проводил свою суровую жизнь.

За свои подвиги святой Феодор получил от Бога власть над бесами, и, сотворив много чудес, с миром отошел к Господу. Он совершал чудеса не только при своей жизни, но и после своего преставления, ибо от его святых мощей истекало благовонное целебное миро, которым во славу Христа Бога нашего излечивались многие болезни и изгонялись нечистые духи.

Также в этот день, 3 мая празднуют:

День кондитера

Международный день Солнца (Sun Day)

День положительности в уме

3 мая — День солнечных пятнашек

День рождения «спама»

Всемирный день свободы печати (World Press Freedom Day)

Окликание предков

День памяти преподобного Феодора Трихины

Международный день тубы (International Tuba Day)

День тюркизма

3 мая — День возрождения карачаевского народа

День кексов с малиной (National Raspberry Popover Day) — США

День паранормальных явлений (National Paranormal Day) — США

Фестиваль попугая (Festival of the Parrot) — Франция

День медитации в саду (National Garden Meditation Day) — США

3 мая — День Конституции — Япония

День шоколадного заварного крема (National Chocolate Custard Day) — США

Фестиваль ракет — Таиланд

Праздник Третьего мая (День Конституции) — Польша

3 мая — Праздник майских крестов — Испания

День космоса (National Space Day) — США

